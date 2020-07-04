Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 914 случаев заражения

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 47 677 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 914
случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 4 июля в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1288 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 93 709. Всего проведено 705 836 тестирование методом ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 1936 случаев;
- Волынская область – 2663 случая;
- Днепропетровская область – 1110 случаев;
- Донецкая область – 599 случаев;
- Житомирская область – 1447 случаев;
- Закарпатская область – 3214 случаев;
- Запорожская область – 588 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2598 случаев;
- Кировоградская область – 657 случаев;
- г. Киев – 5465 случаев;
- Киевская область – 2747 случаев;
- Львовская область – 6059 случаев;
- Луганская область – 84 случая;
- Николаевская область – 1835 случаев;
- Полтавская область – 322 случая;
- Ровненская область – 4041 случай;
- Сумская область – 308 случаев;
- Тернопольская область – 2025 случаев;
- Харьковская область – 2311 случаев;
- Херсонская область – 196 случаев;
- Хмельницкая область – 828 случаев;
- Черновицкая область – 4972 случая;
- Черкасская область – 657 случаев;
- Черниговская область – 560 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела
от коронавируса и ее вчера выписали из больницы.
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