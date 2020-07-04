Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 914 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 47 677 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 914 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 4 июля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1288 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 93 709. Всего проведено 705 836 тестирование методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 1936 случаев;

- Волынская область – 2663 случая;

- Днепропетровская область – 1110 случаев;

- Донецкая область – 599 случаев;

- Житомирская область – 1447 случаев;

- Закарпатская область – 3214 случаев;

- Запорожская область – 588 случаев;

- Ивано-Франковская область – 2598 случаев;

- Кировоградская область – 657 случаев;

- г. Киев – 5465 случаев;

- Киевская область – 2747 случаев;

- Львовская область – 6059 случаев;

- Луганская область – 84 случая;

- Николаевская область – 1835 случаев;

- Полтавская область – 322 случая;

- Ровненская область – 4041 случай;

- Сумская область – 308 случаев;

- Тернопольская область – 2025 случаев;

- Харьковская область – 2311 случаев;

- Херсонская область – 196 случаев;

- Хмельницкая область – 828 случаев;

- Черновицкая область – 4972 случая;

- Черкасская область – 657 случаев;

- Черниговская область – 560 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса и ее вчера выписали из больницы.

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