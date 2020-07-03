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Зеленская выздоровела от коронавируса: стали известны подробности о состоянии здоровья первой леди

Елена Зеленская продолжит лечение, но уже дома

сегодня, 18:33
Автор:

Татьяна Веремеева
Зеленская выздоровела от коронавируса: стали известны подробности о состоянии здоровья первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса и ее сегодня выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Супруга Владимира Зеленского лечилась от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в одной из столичных больниц. Несмотря на то, что тест на коронавирус показал негативный результат, Зеленская все еще нуждается в продолжении лечения двусторонней пневмонии, которое она будет проходить уже дома.

В ОП сообщают, что Елена Зеленская заявила, что счастлива наконец быть дома.

Напомним, Елена Зеленская оказалась в больнице. Коронавирус дал осложнения и первую леди забрали в больницу с пневмонией. 12 июня, в ОП сообщили о том, что супруга президента подхватила COVID-19. На тот момент у первой леди не было никаких симптомов болезни, а чувствовала она себя хорошо. Коронавирус обнаружили только благодаря тесту, который по протоколу безопасности обязаны регулярно делать президентской чете. Елену Зеленскую тогда отправили на самоизоляцию,  лечилась она дома.


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