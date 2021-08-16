В НСЗУ разъяснили порядок вакцинации от COVID-19 без декларации с семейным врачом

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

При проведении вакцинации у украинцев не имеют права требовать декларации с семейным врачом либо принуждать подписывать декларации. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на Facebook-странице Национальной службы здоровья Украины.

Гражданам, которые по тем или иным причинам еще не заключили декларацию с семейным врачом, достаточно просто прийти на прививку со своим паспортом и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

"Все вакцины, одобренные ВООЗ для экстренного применения, требуют введение двух доз препарата (кроме вакцины от Johnson&Johnson). Каждый пациент, который получил первую дозу вакцины против COVID-19, гарантированно получит вторую. Это касается и пациентов без декларации", — акцентируют в НСЗУ.

Пройти вакцинацию, не имея медицинской декларации, можно:

- в центре массовой вакцинации;

- в ближайшем пункте вакцинации;

- в составе рабочего коллектива от 50-ти человек, куда приедет мобильная бригада (выезд такой бригады возможен также на дом к маломобильным гражданам).

Если в ближайшем пункте прививки вам будет отказано в вакцинации из-за отсутствия декларации, то рекомендовано сообщать об этом в контакт-центр МЗ Украины по вопросам COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19.

Сейчас в Украине проходит уже пятый этап вакцинации, в ходе которого от коронавируса могут привиться все желающие в возрасте от 18 лет.

Вакцинация производится за счет НСЗУ, а для самих пациентов является совершенно бесплатной.

Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации можно, позвонив в контакт-центр Министерства здравоохранения по телефону: 0800 60 20 19.

Сейчас в Украине практикуется так называемая "кросс-вакцинация", при которой используются первая и вторая дозы вакцин от разных производителей. Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто именно может рассчитывать на кросс-вакцинацию.





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