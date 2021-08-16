В НСЗУ разъяснили порядок вакцинации от COVID-19 без декларации с семейным врачом

BTC/USD
46689.84
ETH/USD
3231.67
LTC/USD
182.54
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лилия Боровая
Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников
При проведении вакцинации у украинцев не имеют права требовать декларации с семейным врачом либо принуждать подписывать декларации. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на Facebook-странице Национальной службы здоровья Украины.
Гражданам, которые по тем или иным причинам еще не заключили декларацию с семейным врачом, достаточно просто прийти на прививку со своим паспортом и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.
Пройти вакцинацию, не имея медицинской декларации, можно:
- в центре массовой вакцинации;
- в ближайшем пункте вакцинации;
- в составе рабочего коллектива от 50-ти человек, куда приедет мобильная бригада (выезд такой бригады возможен также на дом к маломобильным гражданам).
Если в ближайшем пункте прививки вам будет отказано в вакцинации из-за отсутствия декларации, то рекомендовано сообщать об этом в контакт-центр МЗ Украины по вопросам COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19.
Сейчас в Украине проходит уже пятый этап вакцинации, в ходе которого от коронавируса могут привиться все желающие в возрасте от 18 лет.
Вакцинация производится за счет НСЗУ, а для самих пациентов является совершенно бесплатной.
Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации можно, позвонив в контакт-центр Министерства здравоохранения по телефону: 0800 60 20 19.
Сейчас в Украине практикуется так называемая "кросс-вакцинация", при которой используются первая и вторая дозы вакцин от разных производителей. Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто именно может рассчитывать на кросс-вакцинацию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости