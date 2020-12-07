В МОЗ сообщили, когда ждут пик заболеваемости COVID-19 в Украине

Представитель Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что максимальное число заболевших коронавирусной болезнью прогнозируется на январь будущего года. Продлится явление до середины февраля. К схожему мнению пришли и международные эксперты.

По мнению Кузина, беря во внимание уровень заболеваемости за предыдущие дни, можно смело говорить о том, что тотального карантина стране не избежать. Но ввести его необходимо еще до того, как медицинская система рухнет. Кроме того, в этот неблагоприятный период нужно избежать скопления людей.



"То есть локдаун должен быть до больших празднований и естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий", — подчеркнул представитель МОЗ.



Ранее "Комментарии" писали о том , что на время тотального карантина, который скорее всего будет введен уже в начале следующего месяца, общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями. Об этом заявил представитель правительства Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24". В то же время, министр пояснил, что границы закрываться не будут.

Кроме того, портал сообщал о том , что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власть определится с моментом введения локдауна, а также с возможной его отменой. По словам премьера, все надеются на то, что рост заболевания начнется сокращаться сам собой. Но, к сожалению, такой исход маловероятен. Поэтому власть готова к развитию события, когда придется "управлять ситуацией", введя ограничения, либо точечные, либо всеохватывающие.





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