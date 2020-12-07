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Главная Новости Общество медицина В МОЗ сообщили, когда ждут пик заболеваемости COVID-19 в Украине
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В МОЗ сообщили, когда ждут пик заболеваемости COVID-19 в Украине

Чтобы избежать краха медицинской системы, по мнению эксперта, нужно срочно вводить тотальный карантин

сегодня, 23:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представитель Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что максимальное число заболевших коронавирусной болезнью прогнозируется на январь будущего года. Продлится явление до середины февраля. К схожему мнению пришли и международные эксперты. 

В МОЗ сообщили, когда ждут пик заболеваемости COVID-19 в Украине

По мнению Кузина, беря во внимание уровень заболеваемости за предыдущие дни, можно смело говорить о том, что тотального карантина стране не избежать. Но ввести его необходимо еще до того, как медицинская система рухнет. Кроме того, в этот неблагоприятный период нужно избежать скопления людей. 

"То есть локдаун должен быть до больших празднований и естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий", — подчеркнул представитель МОЗ.
Ранее "Комментарии" писали о том, что на время тотального карантина, который скорее всего будет введен уже в начале следующего месяца, общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями. Об этом заявил представитель правительства Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24". В то же время, министр пояснил, что границы закрываться не будут.
Кроме того, портал сообщал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власть определится с моментом введения локдауна, а также с возможной его отменой. По словам премьера, все надеются на то, что рост заболевания начнется сокращаться сам собой. Но, к сожалению, такой исход маловероятен. Поэтому власть готова к развитию события, когда придется "управлять ситуацией", введя ограничения, либо точечные, либо всеохватывающие.


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Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/lokdaun-vaktsina-ot-kovida-i-prazdnichnye-yarmarki-16-voprosov-k-tsentru-zdorovya-minzdrava?fbclid=IwAR3w4gvLqRH5CuTdLbxxY0bIX9X_4RCQ8f7E-VkpZtHVUle5IXmxwizgk00
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