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Главная Новости Общество события Во время локдауна введут значительные ограничения на транспорте
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Во время локдауна введут значительные ограничения на транспорте

Но прекращаться транспортное сообщение не будет

сегодня, 17:56
Автор:

Дмитрий Симоненко

На время тотального карантина, который скорее всего будет введен уже в начале следующего месяца, общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями. Об этом заявил представитель правительства Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24". В то же время, министр пояснил, что границы закрываться не будут. На вопрос, почему при таком росте заболеваемости в январе не будет ограничено передвижение внутри страны и за границу при том, что многие пассажиры не приветствуют масочного режима, Немчинов пояснил, что транспорт ограничивать нельзя из-за трудностей добирания, например, медиков до места работы, а транспорт будет брать пассажиров исключительно соответственно указанному количеству мест для сидения, т.к. по прогнозам эпидемиологов,  такой вариант является приемлемым в сложившейся эпидобстановке. 

Во время локдауна введут значительные ограничения на транспорте

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власть определится с моментом введения локдауна, а также с возможной его отменой. 

Кроме того, нам стало известно о том, что глава правительства рассказал, что введение тотального весеннего карантина было правильным решением украинского правительства. По словам главы Кабмина, весной вирус, вызвавший пандемию во всем мире, не был досконально изучен, а следовательно, никто не знал ни о его заразности, не было выработано протоколов лечения осложнений, вызванных COVID-19. Шмыгаль настаивает на том, что введя локдаун, страна спасла тысячи жизней граждан ценой экономики.



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Источник: https://news.24tv.ua/ru/lokdaun-janvare-kakie-ogranichenija-poslednie-novosti-ukrainy_n1479809
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