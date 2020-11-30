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Главная Новости Общество медицина В МОЗ раскритиковали проект госбюджета - опасаются, что страну могут покинуть квалифицированные медики
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В МОЗ раскритиковали проект госбюджета - опасаются, что страну могут покинуть квалифицированные медики

По словам Максима Степанова, страна скоро лишится всех квалифицированных кадров

сегодня, 17:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Министерстве здравоохранения подвергли критике законопроект госбюджета.  Представители МОЗ считают, что проект бюджета на будущий год вызывает опасения – из-за смешных зарплат страну могут покинуть лучшие медицинские кадры, ведь в других странах медперсоналу платят в десятки раз больше, а условия работы значительно выше.

В МОЗ раскритиковали проект госбюджета - опасаются, что страну могут покинуть квалифицированные медики

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, по время голосования в ВР при рассмотрении законопроекта, он не поддержал  редакцию главного финансового документа, в то время как ее одобрили другие нардепы. 

Также известно, что МОЗ имеет свое видение на распределение финансов в медицинской сфере. По словам представителей ведомства, зарплата врача должна быть на уровне 23 тыс. гривен, медсестринского состава – 17 тыс., младшего медперсонала – 12 тыс. гривен. Однако данные цифры в ВР не поддержали. 

"Сейчас я точно могу сказать, что буду их защищать до последнего. Ведь, если мы не изменим ситуацию сейчас, через несколько лет эти врачи просто эмигрируют. На такую ​​зарплату просто невозможно прожить ", — отметил Максим Степанов.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МОЗ рассказали, когда пойдет на спад волна пандемии коронавируса в Украине.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-pidvischennja-zarplati-medpracivnikam---odne-iz-kljuchovih-zavdan-sistemi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja
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