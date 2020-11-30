В МОЗ раскритиковали проект госбюджета - опасаются, что страну могут покинуть квалифицированные медики

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Дмитрий Симоненко
В Министерстве здравоохранения подвергли критике законопроект госбюджета. Представители МОЗ считают, что проект бюджета на будущий год вызывает опасения – из-за смешных зарплат страну могут покинуть лучшие медицинские кадры, ведь в других странах медперсоналу платят в десятки раз больше, а условия работы значительно выше.
По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, по время голосования в ВР при рассмотрении законопроекта, он не поддержал редакцию главного финансового документа, в то время как ее одобрили другие нардепы.
Также известно, что МОЗ имеет свое видение на распределение финансов в медицинской сфере. По словам представителей ведомства, зарплата врача должна быть на уровне 23 тыс. гривен, медсестринского состава – 17 тыс., младшего медперсонала – 12 тыс. гривен. Однако данные цифры в ВР не поддержали.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МОЗ рассказали, когда пойдет на спад волна пандемии коронавируса в Украине.
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