В МОЗ рассказали, когда пойдет на спад волна пандемии коронавируса в Украине - это момент совсем близок

В Министерстве здравоохранения рассказали, когда эта волна пандемии коронавируса в Украине пойдет на спад. В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием для достижения положительного результата в эпидемиологической обстановке по Украине является карантин выходного дня. Он поможет удерживать уровень заболевших на цифре 11-12 тысяч, а в дальнейшем и снизить это количество. По словам главы МОЗ Максима Степанова, исходя из международного опыта, при соблюдении всех необходимых условий, падение уровня ежедневной заболеваемости от 15% до 20% произойдет уже через две недели, исходя из того, что инкубационный период коронавирусной болезни в среднем длится именно столько.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Правительство выполнит требование Верховной Рады, если народные избранники решат, что карантин выходного дня нужно отменить. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Также он добавил, что завтра, 17 ноября, Кабинет министров Украины будет пытаться доказать необходимость полного локдауна на выходные, а в дальнейшем в зависимости от того, какое решение будет принято Верховной Радой, оно будет реализовано Правительством в рамках, предусмотренных законодательством.





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