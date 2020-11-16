В Правительстве рассказали, будет ли завтра отменен карантин выходного дня

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Дмитрий Симоненко
Правительство выполнит требование Верховной Рады, если народные избранники решат, что карантин выходного дня нужно отменить. Об этом заявил
Напомним, с 14 ноября Кабинет Министров Украины запретил работать развлекательным центрам, учреждениям общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам, торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить культурные мероприятия в выходные дни. Кабмин разрешил работать аптекам, АЗС, отдельным супермаркетам, финучреждениям для населения. Карантин выходного дня будет продлен до конца осени.
Уже на этих выходных из-за нарушения карантина выходного дня были закрыты 1,5 тысячи предприятий торговли, десятки спортивных залов и ночных клубов.
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