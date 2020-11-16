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Главная Новости Общество события В Правительстве рассказали, будет ли завтра отменен карантин выходного дня
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В Правительстве рассказали, будет ли завтра отменен карантин выходного дня

Вопрос будет рассмотрен завтра, 17 ноября

сегодня, 20:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство выполнит требование Верховной Рады, если народные избранники решат, что карантин выходного дня нужно отменить. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Также он добавил, что завтра, 17 ноября, Кабинет министров Украины будет пытаться доказать необходимость полного локдауна на выходные, а в дальнейшем в зависимости от того, какое решение будет принято Верховной Радой, оно будет реализовано Правительством в рамках, предусмотренных законодательством.

В Правительстве рассказали, будет ли завтра отменен карантин выходного дня

Напомним, с 14 ноября Кабинет Министров Украины запретил работать развлекательным центрам, учреждениям общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам, торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить культурные мероприятия в выходные дни. Кабмин разрешил работать аптекам, АЗС, отдельным супермаркетам, финучреждениям для населения. Карантин выходного дня будет продлен до конца осени.

Уже на этих выходных из-за нарушения карантина выходного дня были закрыты 1,5 тысячи предприятий торговли, десятки спортивных залов и ночных клубов.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmine-zayavili-realizuyut-resheniya-rady-1605538150.html
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