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В МОЗ анонсировали новую волну COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине эпидемическая ситуация значительно улучшилась. Вот только выдыхать с облегчением пока что слишком рано. Впереди новая волна COVID-19. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря.

В МОЗ анонсировали новую волну COVID-19

Виктор Ляшко. Фото Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко порадовал новостями, отметив, что практически месяц в стране наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Позитивная динамика фиксируется практически во всех регионах. По словам министра, так за последнюю неделю на 15% уменьшилось количество новых кейсов COVID-19, количество госпитализаций уменьшилось на 13%.

В то же время Ляшко отметил, что об окончании эпидемии в Украине говорить не приходится и нужно готовиться к новой волне заболеваемости. 

По словам Виктора Ляшко, чем больше людей вакцинируется до начала новой волны пандемии, тем меньше будет нагрузка на систему здравоохранения. 

Ляшко подчеркнул, что его радует динамика увеличения количества вакцинированных граждан Украины, но пока что показатели все равно далеки от тех, которые ждут в Минздраве. Так полный курс вакцинации уже получило 38% наших соотечественников. Одной дозой вакцины привито чуть больше 42% украинцев. Среди лидеров по темпам вакцинации Виктор Ляшко назвал Киевскую, Днепропетровску и Полтавскую области. Также по анализу итогов прошлой недели к этим областям присоединились Сумская, и Черкасская области.

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