В мире появился еще один штамм коронавируса: тесты не могут его обнаружить

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Мокрик Анастасия
Новый штамм коронавируса Fin-796H был недавно выявлен в Финляндии. У него
есть схожесть с "британским" и "южноафриканским", однако есть и ряд важных
отличий, которые делают его более опасным. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь
на информацию из Института биотехнологии Хельсинского университета.
В Финляндии выявили новый штамм коронавируса - фото: из открытых источников
Так, исследователи сообщают, что мутации в новом варианте коронавируса не
дают ПЦР-тесту его выявить. Данный факт их очень настораживает, ведь это может
привести к началу резкого распространения болезни.
По словам ученых, новый штамм COVID-19, который
встречается в Финляндии, имеет черты и особенности "южноафриканского" и "британского" вариантов,
но отличается от них. Считается, что имеющиеся мутации
делают Fin-796H более заразным, нежели прошлые.
Некоторые мутации в геноме вируса SARS-CoV-2 приводят к повышенной
инфекционности, а другие влияют на эффективность защиты вакцины. Вариант Fin-796H
имеет мутации обоих типов, — говорят исследователи.
Выходит, что вакцина может оказаться неэффективной в борьбе с новым штаммом коронавируса. Доцент микробиологической иммунологии, ответственный за диагностику короны в Vita Laboratories Тару Мери отметила, что на данный момент причин для паники нет. Ученые сейчас активно занимаются изучением нового штамма.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что стало известно, когда в Украине появятся препараты против коронавируса, а также о том, что в Украине впервые откроют мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Уже известно, в какой области это произойдет.
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Брат
сегодня, 12:02
Что то подозрительно это все.Вирус появляеться в тех странах,в которых есть пендосовские биолаборатории.Пусть эти страны вышвырнут пендосов в америгу и мутации вируса продолжаться только в ней.