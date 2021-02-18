В мире появился еще один штамм коронавируса: тесты не могут его обнаружить

Новый штамм коронавируса Fin-796H был недавно выявлен в Финляндии. У него есть схожесть с "британским" и "южноафриканским", однако есть и ряд важных отличий, которые делают его более опасным. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на информацию из Института биотехнологии Хельсинского университета.

В Финляндии выявили новый штамм коронавируса - фото: из открытых источников

Так, исследователи сообщают, что мутации в новом варианте коронавируса не дают ПЦР-тесту его выявить. Данный факт их очень настораживает, ведь это может привести к началу резкого распространения болезни.

По словам ученых, новый штамм COVID-19, который встречается в Финляндии, имеет черты и особенности "южноафриканского" и "британского" вариантов, но отличается от них. Считается, что имеющиеся мутации делают Fin-796H более заразным, нежели прошлые.

Некоторые мутации в геноме вируса SARS-CoV-2 приводят к повышенной инфекционности, а другие влияют на эффективность защиты вакцины. Вариант Fin-796H имеет мутации обоих типов, — говорят исследователи.

Выходит, что вакцина может оказаться неэффективной в борьбе с новым штаммом коронавируса. Доцент микробиологической иммунологии, ответственный за диагностику короны в Vita Laboratories Тару Мери отметила, что на данный момент причин для паники нет. Ученые сейчас активно занимаются изучением нового штамма.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что стало известно, когда в Украине появятся препараты против коронавируса, а также о том, что в Украине впервые откроют мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Уже известно, в какой области это произойдет.

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