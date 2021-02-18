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Главная Новости Общество медицина Вакцинации быть: когда в Украине появятся препараты против коронавируса
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Вакцинации быть: когда в Украине появятся препараты против коронавируса

Вакцинация граждан Украины должна была начаться еще 15-го февраля

сегодня, 09:35
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, когда в Украину поступят вакцины против коронавируса. Данную информацию предоставляет телеканал "Украина 24".

Вакцинации быть: когда в Украине появятся препараты против коронавируса

Вакцинация в Украине: Степанов сказал когда точно будут лекарства от COVID-19. Фото: cdni.rt.com

По словам Степанова, 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca будут в Украине уже до конца недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там вопросы логистики, отгрузки уже непосредственно из Индии, фрахт самолета и остальное".

Вакцинация граждан должна была проводиться еще с 15-го февраля. Степанов сообщает, что этого не произошло из-за бюрократических процедур в инициативе COVAX, которая обещала предоставить стране 117 000 доз вакцины Pfizer.

Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование по закупке вакцин от COVID-19. Деталей пока не приводят. Между тем Телеграмм-каналы пишут, что речь может идти о попытках провернуть махинации при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech с помощью частной фирмы-посредника куда дороже реальной цены. Под ударом якобы министр здравоохранения Максим Степанов. Детали дела читайте в нашем материале.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что политические скандалы вокруг препарата Sinovac формируют негативную репутацию Украины среди производителей вакцин от COVID-19. Почему возникают эти скандалы? Читайте подробнее здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, почему украинцам важно вакцинироваться от коронавируса. Эксперты считают, что болезнь COVID-19 является "оспой современности". Мнение народного депутата от фракции "Слуга народа" Елены Мошенец читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/18/7283835/
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