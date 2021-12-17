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В Минздраве заявили, что уже выполнили план ВОЗ по вакцинации в Украине

Министерство охраны здоровья заявляет, что Украина выполнила рекомендации Всемирной организации здравоохранения и внесла свой вклад в вакцинацию хотя бы 40% взрослого населения мира против Covid-19

сегодня, 11:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Цифра вакцинированных украинцев хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса подбирается к заветным 50%. На сегодняшний день в Минздраве заявляют, что 46,1% совершеннолетних украинцев хотя бы раз, но привито. Такие цифры могут говорить, что Украина уже выполнила рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт МОЗ Украины.

В Минздраве заявили, что уже выполнили план ВОЗ по вакцинации в Украине

Вакцинация. Фото из открытых источников

В ВОЗ ранее озвучили план о том, что нужно вакцинировать минимум 40% населения планеты. Украина, в которой уже вакцинировано больше 40% тоже внесла свой вклад в общий процесс вакцинации.

На сайте сообщают, что два укола вакцины против коронавируса уже получило 41,3%. При этом темпы вакцинации не прекращаются. Всего с начала старта масштабной вакцинации всего по стране было сделано больше 27 миллионов доз прививок. 

Стоит отметить, что в мире продолжаются дискуссии относительно необходимости вводить бустерные дозы вакыны против Covid-19. Общей позиции по этому вопросу пока что не выработано, вместе с тем ряд стран уже приняли решение о необходимости бустерной дозы при вакцинации. В Украине пока что полным курсом вакцинации считается прививка, состоящая из двух уколов. Дополнительную дозу рекомендуется вводить только тем людям, которые имеют ослабленный иммунитет или имеют хронические заболевания.

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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2023065937856501
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