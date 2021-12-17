В Минздраве заявили, что уже выполнили план ВОЗ по вакцинации в Украине

Цифра вакцинированных украинцев хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса подбирается к заветным 50%. На сегодняшний день в Минздраве заявляют, что 46,1% совершеннолетних украинцев хотя бы раз, но привито. Такие цифры могут говорить, что Украина уже выполнила рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт МОЗ Украины.

Вакцинация. Фото из открытых источников

В ВОЗ ранее озвучили план о том, что нужно вакцинировать минимум 40% населения планеты. Украина, в которой уже вакцинировано больше 40% тоже внесла свой вклад в общий процесс вакцинации.

На сайте сообщают, что два укола вакцины против коронавируса уже получило 41,3%. При этом темпы вакцинации не прекращаются. Всего с начала старта масштабной вакцинации всего по стране было сделано больше 27 миллионов доз прививок.

Стоит отметить, что в мире продолжаются дискуссии относительно необходимости вводить бустерные дозы вакыны против Covid-19. Общей позиции по этому вопросу пока что не выработано, вместе с тем ряд стран уже приняли решение о необходимости бустерной дозы при вакцинации. В Украине пока что полным курсом вакцинации считается прививка, состоящая из двух уколов. Дополнительную дозу рекомендуется вводить только тем людям, которые имеют ослабленный иммунитет или имеют хронические заболевания.

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