Шмыгаль назвал главное ограничение, которое придется оставить несмотря на отсутствие локдауна

Пока что правительство не планирует возвращаться к строгому локдануну. Такой необходимости нет. Но несмотря на то, что большинство регионов Украины уже не в "красной" карантинной зоне ношение защитных масок должно быть обязательным. Это правильно будет действовать в Украине еще очень долго. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, пишет информагентство "Интерфакс-Украина".

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер отметил, локдауна удастся избежать благодаря тому, что в стране не прекращается вакцинация против коронавируса. Так к общему количеству вакцинировавших еженедельно прибавляется приблизительно по миллиону человек.

Денис Шмыгаль назвал вакцинацию главным фактором, который дает повод говорить о том, что жесткий карантин Украине ближайшее время не грозит. Глава правительства отметил, в первую очередь это приятная новость для бизнеса, который сможет продолжать работать и не будет сталкиваться с рядом ограничений.

При этом Шмыгаль отметил, что есть ряд ограничений, которые действуют в стране второй год подряд, они останутся. В первую очередь речь идет о защитных масках. Ими в обязательном порядке придется пользоваться всем гражданам, которые посещают общественные места, пользуются общественным транспортом. Глава приятельства пояснил, требование – носить маски обусловлено тем, что даже вакцинированный человек не может быть на 100% защищенным от коронавируса. Он может быть защищен только от рисков тяжелого перенесения болезни или же рисков умереть от коронавируса.

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