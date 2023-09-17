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В Минздраве Украины сделали предупреждение о вспышке болезни от которой нет лекарства

Главный государственный санитарный врач Украины призвал принять меры, чтобы уберечь себя и свою семью от вспышки тяжелой болезни.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал об очередной угрозе, которая надвигается на Украину. По его словам, вероятность вспышки кори в этом году "очень высока". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УП.

В Минздраве Украины сделали предупреждение о вспышке болезни от которой нет лекарства

Ребенок болен корью. Фото из открытых источников

Кузин объясняет, что вспышки кори происходит периодически и волнами, когда высокая доля населения не имеет прививок. По расчетам вспышка кори должна была состояться в 2021-2022 годах, однако ее удалось избежать из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. 


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Главными причинами отсутствия должной вакцинации против кори Кузин называет несколько факторов, среди которых война в Украине, заставившая людей к переезду и обустройству новой жизни, что отложило визиты к врачам. Другими причинами выезд за границу, отказ родителей и религиозные убеждения. 

Главный государственный санитарный врач объясняет, что корь может привести к воспалению мозга, пневмонии и другим серьезным осложнениям, вызывающим инвалидность или смерть. По словам Кузина корь "очень заразна и легко передается от человека к человеку". И именно дети наиболее благоприятны к этой болезни.

"Лекарств против кори не существует, единственный инструмент, который помогает защитить ребенка, это своевременная вакцинация", — сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Кроме этого, вирус ингибирует иммунитет, поэтому через несколько месяцев или лет человек может быть более уязвимым к инфекциям. Именно поэтому Минздрав призывает получить вакцину от кори. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские ученые приступили к разработке вакцины против болезни X.

Также "Комментарии" писали, что психопаты имеют определенные предпочтения в еде и чаще всего они любят говорить на три темы во время разговора.



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Источник: https://life.pravda.com.ua/columns/2023/09/5/256360/
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