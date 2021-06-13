В Минздраве спрогнозировали четвертую волну COVID

Украинцам вряд ли удастся избежать четвертой коронавирусной волны осенью. Такой позицией поделился главный санитарный врач государства Игорь Кузин в эфире "Cніданку з 1+1", пишет УНИАН.

Игорь Кузин - фото из открытых источников

Замминистра здравоохранения считает, что хотя пока что ситуация с распространением COVID стабильна, но действие адаптивного карантина должно продлеваться.

"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения и ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мер, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены", — сказал Кузин.

Санврач добавил, что даже в Соединенных Штатах, несмотря на стремительное вакцинирование, оставляют требование носить медицинские маски. Это, по его словам, "обычная практика".

Хотя в планах у Министерства здравоохранения до конца лета сделать прививку от коронавируса около пяти миллионам украинцев, чиновник ожидает четвертую волну заболевания осенью. Это связано с началом "сезона" ОРВИ.

"Надеемся, что эта волна будет минимальной — не такой, как осенью прошлого года. Это может быть за счет того, что есть часть людей, которая уже переболела, а другая часть – вакцинирована", — добавил главный санитарный врач.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о риске новой коронавирусной волны.

Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения четвертой волны коронавируса остается высоким. Распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

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