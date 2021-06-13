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В Минздраве спрогнозировали четвертую волну COVID

Главный санврач заявил о необходимости продления карантина

сегодня, 10:19
Автор:

Елизавета Черных

Украинцам вряд ли удастся избежать четвертой коронавирусной волны осенью. Такой позицией поделился главный санитарный врач государства Игорь Кузин в эфире "Cніданку з 1+1", пишет УНИАН.

В Минздраве спрогнозировали четвертую волну COVID

Игорь Кузин - фото из открытых источников

Замминистра здравоохранения считает, что хотя пока что ситуация с распространением COVID стабильна, но действие адаптивного карантина должно продлеваться. 

"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения и ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мер, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены", — сказал Кузин. 

Санврач добавил, что даже в Соединенных Штатах, несмотря на стремительное вакцинирование, оставляют требование носить медицинские маски. Это, по его словам, "обычная практика". 

Хотя в планах у Министерства здравоохранения до конца лета сделать прививку от коронавируса около пяти миллионам украинцев, чиновник ожидает четвертую волну заболевания осенью. Это связано с началом "сезона" ОРВИ. 

"Надеемся, что эта волна будет минимальной — не такой, как осенью прошлого года. Это может быть за счет того, что есть часть людей, которая уже переболела, а другая часть – вакцинирована", — добавил главный санитарный врач. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о риске новой коронавирусной волны. 

Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения четвертой волны коронавируса остается высоким. Распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.


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Источник: https://health.unian.net/country/v-minzdrave-prognoziruyut-chetvertuyu-volnu-covid-osenyu-novosti-ukrainy-11451853.html?_gl=1*1gr1rui*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyMzU2MzU0MS43MC4xLjE2MjM1NjcxMTAuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyMzU2MzU0MS43M
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