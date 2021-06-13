В Минздраве спрогнозировали четвертую волну COVID

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Елизавета Черных
Украинцам вряд ли удастся избежать четвертой коронавирусной волны осенью. Такой позицией поделился главный санитарный врач государства Игорь Кузин в эфире "Cніданку з 1+1", пишет УНИАН.
Игорь Кузин - фото из открытых источников
Замминистра здравоохранения считает, что хотя пока что ситуация с распространением COVID стабильна, но действие адаптивного карантина должно продлеваться.
Санврач добавил, что даже в Соединенных Штатах, несмотря на стремительное вакцинирование, оставляют требование носить медицинские маски. Это, по его словам, "обычная практика".
Хотя в планах у Министерства здравоохранения до конца лета сделать прививку от коронавируса около пяти миллионам украинцев, чиновник ожидает четвертую волну заболевания осенью. Это связано с началом "сезона" ОРВИ.
Ранее портал "Комментарии" писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о риске новой коронавирусной волны.
Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения четвертой волны коронавируса остается высоким. Распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.
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