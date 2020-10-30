В Минздраве разработали механизм формирования медбригад на контрактной основе для борьбы с COVID-19 – Ляшко

Медицинские работники готовы помогать больным COVID-19 пациентам, смогут поступать в специальные бригады, сообщает Минздрав Украины.



Фото: 24ks.news

В Министерстве здравоохранения сообщают, что разработали механизм, по которому будут оперативно привлекать медицинских работников на контрактной основе. "Новобранцы" могут вступить в бригады тех заведений, где лечат пациентов больных на коронавирус.

В Минздраве отмечают, что речь идет только о тех медицинских работников, которые хотят добровольно вступить в бригаду спецназначения. Для этого им необходимо поставить свою подпись в соответствующем контракте.

"Такой контракт будет предусматривать командировки в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается", — отметил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Также в Минздраве добавляют, что работники, которые захотят работать в бригаде и контактировать с больными COVID-19 пациентами, смогут воспользоваться правом получить 300% средней заработной платы.

На сайте Министерстве здравоохранения можно найти соответствующее ссылки на анкету, которую доброволец может заполнить и оставить свои контактные данные при желании вступить в бригаду противодействия распространения коронавирусной инфекции.

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