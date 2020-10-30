В Минздраве разработали механизм формирования медбригад на контрактной основе для борьбы с COVID-19 – Ляшко

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Диденко Светлана
Медицинские работники готовы помогать больным COVID-19 пациентам, смогут поступать в специальные бригады, сообщает Минздрав Украины.
Фото: 24ks.news
В Министерстве здравоохранения сообщают, что разработали механизм, по которому будут оперативно привлекать медицинских работников на контрактной основе. "Новобранцы" могут вступить в бригады тех заведений, где лечат пациентов больных на коронавирус.
В Минздраве отмечают, что речь идет только о тех медицинских работников, которые хотят добровольно вступить в бригаду спецназначения. Для этого им необходимо поставить свою подпись в соответствующем контракте.
Также в Минздраве добавляют, что работники, которые захотят работать в бригаде и контактировать с больными COVID-19 пациентами, смогут воспользоваться правом получить 300% средней заработной платы.
На сайте Министерстве здравоохранения можно найти соответствующее ссылки на анкету, которую доброволец может заполнить и оставить свои контактные данные при желании вступить в бригаду противодействия распространения коронавирусной инфекции.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин повысил зарплату семейным врачам.
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