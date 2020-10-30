kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13317.04

ETH/USD

379.16

LTC/USD

53.40

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Кабмин повысил зарплату семейным врачам
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин повысил зарплату семейным врачам

Сумма повышения составляет 51 гривну за пациента

сегодня, 13:10
Автор:

Елизавета Черных

Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о повышении зарплат семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи пациенту на 51 гривну. По его словам, постановление Кабмина касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий.

Кабмин повысил зарплату семейным врачам

ФОТО: 5 канал

Вчера правительством была увеличена капитационная ставка для семейных врачей. Министр здравоохранения также отметил, что МОЗ долго боролось за принятие данного решения. 

"Раньше ставка составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас она будет составлять 652 гривну 60 копеек", — добавил Степанов. 

Это значит, что если, к примеру, с семейным доктором пациенты заключат 1800 деклараций, то он дополнительно сможет получить 7500 гривен. 

К слову, сумма повышения в 51 гривну — гораздо меньше, чем предлагала Национальная служба здоровья. Учреждение считало, что ставку за одного пациента нужно поднять до 710 гривен. 

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины приводил статистику смертности украинцев от инсульта. По его словам, это свыше 30 000 человек в год. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ