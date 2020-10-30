Кабмин повысил зарплату семейным врачам

Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о повышении зарплат семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи пациенту на 51 гривну. По его словам, постановление Кабмина касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий.

ФОТО: 5 канал

Вчера правительством была увеличена капитационная ставка для семейных врачей. Министр здравоохранения также отметил, что МОЗ долго боролось за принятие данного решения.

"Раньше ставка составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас она будет составлять 652 гривну 60 копеек", — добавил Степанов.

Это значит, что если, к примеру, с семейным доктором пациенты заключат 1800 деклараций, то он дополнительно сможет получить 7500 гривен.

К слову, сумма повышения в 51 гривну — гораздо меньше, чем предлагала Национальная служба здоровья. Учреждение считало, что ставку за одного пациента нужно поднять до 710 гривен.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины приводил статистику смертности украинцев от инсульта. По его словам, это свыше 30 000 человек в год.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!