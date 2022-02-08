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В Минздраве рассказали, в чем опасность одновременно заразиться коронавирусом и гриппом

В Минздраве предупредили: есть риск подхватить одновременно ковид и грипп

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минздраве призывают украинцев с серьезностью отнестись ко всем карантинным ограничениям, поскольку сейчас значительно увеличился риск одновременно заболеть коронавирусом и гриппом, что чревато очень большими проблемами. Ведь организму нелегко одновременно бороться с двумя опасными инфекциями. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Минздраве рассказали, в чем опасность одновременно заразиться коронавирусом и гриппом

Коронавирус. Фото из открытых источников

Министр отметил, для того, чтобы обезопасить себя от заболевания коронавирусом, гриппом или другими инфекционными заболеваниями нужно придерживаться противоэпидемических правил. 

Виктор Ляшко пояснил, если одновременно подхватить коронавирус и грипп, то это будет двойной удар по иммунной системе организма. В итоге, человек рискует заболеть пневмонией, затем могут начаться проблемы с дыхательной недостаточностью. В таком случае без госпитализации не обойтись. Кроме того, подчеркивают в Минздраве, даже, если удастся выздороветь, последствия болезни еще довольно продолжительное время будут давать о себе знать. Восстанавливаться придется довольно долго.

Глава Минздрава проинформировал, что по данным ща прошлую неделю в Украине заболели ОРВИ 413 тысяч соотечественников, из них 40% — дети. Есть также инфицирования вирусами гриппа. 

Виктор Ляшко обратился к украинцам серьезно отнестись к предупреждениям и постараться максимально придерживаться всех противоэпидемических правил, чтобы защитить себя и своих близких от нежелательного заболевания.

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