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В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19

В Минздраве отметили, что состав препаратов безопасен для человека

сегодня, 12:40
Автор:

Елизавета Черных
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Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины обнародовала инфографику, где рассказала, какие компоненты входят в состав разных вакцин против коронавируса. Информация опубликована на официальной странице Минздрава в Facebook.

В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19

В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19 - фото из открытых источников

Так, в ведомстве подчеркнули, что состав препаратов безопасен для человека, а некоторые компоненты могут использоваться в косметологии или пищевой отрасли. Кроме того, в Министерстве отметили, что состав вакцин является публичным и указывается каждым из производителей. 

Например, действующим веществом вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna является рМНк — молекула, которая обучает клетки вырабатывать коронавирусные белки, необходимые для ответа иммунной системы. 

Препарат CoronaVac содержит в себе инактивированный вирус SARS-COV-2, а действующее вещество AstraZeneca — модифицированный аденовирус, в составе которого специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ. 

Все компоненты вакцин против коронавирурсного заболевания  — в инфографике Минздрава. 

В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19 - фото 2
В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19 - фото 3
В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19 - фото 4
В Минздраве рассказали, что входит в состав вакцин против COVID-19 - фото 5

Напомним, что в Украине людям от 60 лет разрешено вводить бустерную прививку. Соответствующий приказ уже подписан главой Министерства здравоохранения Виктором Ляшко. Известно, что пожилые украинцы смогут вакцинироваться "бустером" не меньше, чем через полгода после второй прививки. Сейчас в Минздраве работают над тем, чтобы ввести бустерную дозу для других категорий граждан. 

Ранее портал "Комментарии" также писал, что стремительное распространение коронавирусной мутации "Омикрон" является одной из причин, почему привитые люди также могут заражаться COVID-19. Этот вариант считается более заразным и агрессивным. 


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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