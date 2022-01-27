logo

BTC/USD

36617.68

ETH/USD

2446.05

LTC/USD

108.46

USD/UAH

29.18

EUR/UAH

32.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина В Минздраве пояснили, в каких случаях будут выдавать бумажные больничные вместо электронных
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве пояснили, в каких случаях будут выдавать бумажные больничные вместо электронных

Бумажные больничные медикам позволят выдавать только в четырех случаях

сегодня, 11:55
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В министерстве здравоохранения разработали проект приказа, который внесет изменения в систему выдачи выводов о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Врачам разрешат подписывать бумажные больничные до 1 мая 2022 года, но только в четырех четко регламентированных случаях. Во всех других ситуациях от медучреждений требуют выдавать электронные больничные. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава", передает портал "Комментарии".

В Минздраве пояснили, в каких случаях будут выдавать бумажные больничные вместо электронных

Минздрав разрешит выдавать бумажные больничные в отдельных случаях. Фото из открытых источников

"Факт не подключения учреждения здравоохранения к электронной системе не является основанием для выдачи бумажных больничных", — отмечают в министерстве.

Поэтому по заключению министерства здравоохранения, врачи смогут подписывать бумажные больничные, если нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, выданный в бумажной форме до 1 октября 2021 г.

Вторым таким прецедентом может считаться ситуация, когда истек срок в 7 дней, в течение которых врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В этом случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия или главврач заведения.

Бумажные больничные будут выдавать до 1 мая, если происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения.

Также исключение в Минздраве было сделано, если у врача возникли технические проблемы с передачей данных.

Напомним, в Украине с 1 октября 2021 началась реформа электронных больничных. В настоящее время украинцам уже было выдано 4,5 миллиона электронных больничных.

Читайте также: В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству больных коронавирусом



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/moz-dozvolit-vidavati-paperovi-likarnjani-v-okremih-vipadkah-do-1-travnja-2022-roku-
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!