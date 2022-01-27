В Минздраве пояснили, в каких случаях будут выдавать бумажные больничные вместо электронных

В министерстве здравоохранения разработали проект приказа, который внесет изменения в систему выдачи выводов о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Врачам разрешат подписывать бумажные больничные до 1 мая 2022 года, но только в четырех четко регламентированных случаях. Во всех других ситуациях от медучреждений требуют выдавать электронные больничные. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава", передает портал "Комментарии".

Минздрав разрешит выдавать бумажные больничные в отдельных случаях. Фото из открытых источников

"Факт не подключения учреждения здравоохранения к электронной системе не является основанием для выдачи бумажных больничных", — отмечают в министерстве.

Поэтому по заключению министерства здравоохранения, врачи смогут подписывать бумажные больничные, если нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, выданный в бумажной форме до 1 октября 2021 г.

Вторым таким прецедентом может считаться ситуация, когда истек срок в 7 дней, в течение которых врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В этом случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия или главврач заведения.

Бумажные больничные будут выдавать до 1 мая, если происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения.

Также исключение в Минздраве было сделано, если у врача возникли технические проблемы с передачей данных.

Напомним, в Украине с 1 октября 2021 началась реформа электронных больничных. В настоящее время украинцам уже было выдано 4,5 миллиона электронных больничных.

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