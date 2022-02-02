В Минздраве подтвердили повышение зарплат медикам: сколько теперь зарабатывают медработники

Когда только началась пандемия, активно начали обсуждать вопросы, касающиеся того, что медики, непосредственно участвующие в решении проблем с коронавирусом, получают несправедливо маленькую заработную плату. Поэтому Министерство здравоохранения Украины приняло решение повысить ставки медперсонала, хотя, как убеждены в Минздраве, больницы и без этого предоставляли достойную зарплату своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медики - фото из открытых источников

В Минздраве привели в пример областное территориальное объединение Краматорска. В посте отмечается, что средняя зарплата врачей в учреждении составляла в течение 2021 22 тыс. грн, а медсестер — примерно 13 тыс. грн. Если учитывать, что минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тыс. грн, а средняя заработная плата — 10 тыс. грн., то действительно медикам этой больницы платят больше.

На сайте Минздрава указали и источник дохода учреждения, отметив, что результат удалось достичь благодаря шести пакетам услуг государственной программы о медицинских гарантиях.

"Такие примеры еще раз доказывают, что благодаря качественному менеджменту у медучреждений есть возможности для развития, а работники — финансовая мотивация", — отмечается на Facebook-странице Минздрава.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине стремительно растет заболеваемость новым штаммом "Омикрон" и главная характеристика относительно большой заразности мутируемого штамма подтверждается. В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости "Омикроном" Украина выйдет в середине февраля. С учетом скорости распространения "Омикрона" в Минздраве считают, что вскоре новый штамм вытеснит "Дельту".

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