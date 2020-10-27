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Главная Новости Общество медицина В Минздраве объяснили, почему Украина - уникальный кандидат в разработчики вакцины от COVID-19
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В Минздраве объяснили, почему Украина - уникальный кандидат в разработчики вакцины от COVID-19

Минздрав отмечает, что Украина не имеет статуса разработчика вакцины, но это не мешает создавать уникальный отечественный препарат

сегодня, 12:13
Автор:

Кириєнко Анна

В прямом эфире Громадского радио главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что сейчас Украина не значится в кандидатах разработки вакцины против коронавируса. Несмотря на это у нас активно проходит создания своей вакцины, которую можно назвать уникальной. Главное ее отличие в белках, которые ранее в других кандидатах-вакцинах не исследовали.

В Минздраве объяснили, почему Украина - уникальный кандидат в разработчики вакцины от COVID-19

Фото: Gazeta.ru

Большим количеством информации о препарате Виктор Ляшко поделиться не может. Поскольку данные о вакцине еще не поступили в экспортный центр, они защищены авторским правом.

Чтобы реализовать препарат, Украине нужны большие мощности, которые готовы производить вакцину. Тогда она приобретет статус "отечественной". Параллельно проводятся переговоры с теми производителями, вакцина которых находится на третьей стадии клинических испытаний.

Таким образом первые препараты могут появиться уже в феврале. Но прививки будут проводиться позднее. Главный врач отмечает — самый удачный период вакцинации — до октября 2021, ведь осенью резко возрастает заболеваемость, в том числе и на коронавирус.

Ляшко добавляет, что проблема реализации вакцины существует не только в Украине. Другие мировые производители также ищут мощности, на которых можно было бы получить достаточное количество вакцины, чтобы обеспечить мир прививками.

Напоминаем, что ранее Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал , что украинская вакцина может быть готова через год.



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