Разработка украинской вакцины от COVID может быть завершена через год, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может разработать собственную вакцину за один год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Министр отметил, что пока препарат является лишь "кандидатом в вакцины" и должен пройти три этапа испытаний. В Украине уже ищут производство, которое будет участвовать в изготовлении тестовой партии препарата и дальнейшем сотрудничестве в случае отсутствия побочных эффектов у волонтеров. Если ожидания МОЗ оправдаются, то через год украинцы будут иметь собственную вакцину от коронавируса, добавил министр.



Ранее разработчики вакцины представили первые достижения доклинического исследования, которое длилось шесть месяцев. Препарат, по словам ученых, нейтрализует COVID в зараженных клетках людей и создается с "уникальным подходом".



Как сообщали "Комментарии", Михаил Фаворов заявил об "уникальности" украинской вакцины, созданной на основе рекомбинантного белка палочковидных бактерий.







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