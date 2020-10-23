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Вакцина от коонавируса: изготовитель рассказал об "уникальности" украинского препарата

22 октября Президент Украины анонсировал разработку уникальной вакцины от COVID-19

сегодня, 23:23
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Глава фармацевтической компании-разработчика вакцины от коронавируса, доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций Михаил Фаворов в эфире "Право на власть" заявил, что кандидат препарата  является только "прототипом прототипа" вакцины.

Вакцина от коонавируса: изготовитель рассказал об "уникальности" украинского препарата

Фото: REUTERS

По его словам, разработчиками изначально планировалась создание традиционной вакцины по принципу той, которой прививают детей в роддомах от гепатита В.  На данный момент разработчики создали человеческий рекомбинантный белок палочковидной бактерии, который в будущем в процессе может стать другим носителем. Но об этом станет известно ближе к изготовлению.

"И на этот белок была показана выработка антител", – заявил Фаворов.

Также, по словам разработчика, не существует возможности получения антител к коронавирусу для обычных белков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по мнению экспертов, украинская власть спохватилась за создание вакцины слишком поздно.



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