Вакцина от коонавируса: изготовитель рассказал об "уникальности" украинского препарата

Глава фармацевтической компании-разработчика вакцины от коронавируса, доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций Михаил Фаворов в эфире "Право на власть" заявил, что кандидат препарата является только "прототипом прототипа" вакцины.

Фото: REUTERS

По его словам, разработчиками изначально планировалась создание традиционной вакцины по принципу той, которой прививают детей в роддомах от гепатита В. На данный момент разработчики создали человеческий рекомбинантный белок палочковидной бактерии, который в будущем в процессе может стать другим носителем. Но об этом станет известно ближе к изготовлению.

"И на этот белок была показана выработка антител", – заявил Фаворов.

Также, по словам разработчика, не существует возможности получения антител к коронавирусу для обычных белков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по мнению экспертов, украинская власть спохватилась за создание вакцины слишком поздно.







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