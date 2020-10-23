Вакцина от коонавируса: изготовитель рассказал об "уникальности" украинского препарата

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Дмитрий Симоненко
Фото: REUTERS
По его
словам, разработчиками изначально планировалась создание традиционной вакцины по принципу
той, которой прививают детей в роддомах от гепатита В. На данный момент разработчики
создали человеческий рекомбинантный белок палочковидной бактерии, который в
будущем в процессе может стать другим носителем. Но об этом станет
известно ближе к изготовлению.
Также, по словам разработчика, не существует возможности получения антител к коронавирусу для обычных белков.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по мнению экспертов, украинская власть спохватилась за создание вакцины слишком поздно.
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