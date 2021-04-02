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В Минздраве назвали регионы Украины с критической Covid-ситуацией

В ряде западных областей ситуация с коронавирусом стабилизировалась

сегодня, 12:54
Автор:

Лиза Снисар

Глава Минздрава Максим Степанов назвал регионы Украины с критической Covid-ситуацией. По его словам, хуже всего эпидситуация с коронавирусом на данный момент в Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях. Об этом он рассказал в пятницу, 2 апреля.

В Минздраве назвали регионы Украины с критической Covid-ситуацией

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах – очень напряженной. В "красной" зоне карантина находятся 11 областей... В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70%, почти 71%, в Николаевской области – также 71,5% Это самый высокий показатель в стране по занятости коек", — сообщил министр.

При этом он отметил, что в ряде западных областей ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

"Ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие — освобождаются кровати. На сегодня показатели заполненности коек с кислородом — около 50%", — рассказал глава Минздрава.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. По данным Минздрава, Донецкая область находится в шаге от "красной" зоны карантина. Всего в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы — в "оранжевой" зоне. Только Херсонская область остается последним "желтым" регионом в стране.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JmKM4siTN0E&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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