В Минздраве назвали регионы Украины с критической Covid-ситуацией

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Лиза Снисар
Глава Минздрава Максим Степанов назвал регионы Украины с критической Covid-ситуацией. По его словам, хуже всего эпидситуация с коронавирусом на данный момент в Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях. Об этом он рассказал в пятницу, 2 апреля.
Максим Степанов - фото из открытых источников
При этом он отметил, что в ряде западных областей ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. По данным Минздрава, Донецкая область находится в шаге от "красной" зоны карантина. Всего в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы — в "оранжевой" зоне. Только Херсонская область остается последним "желтым" регионом в стране.
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