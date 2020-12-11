В Минздраве назвали дату начала вакцинации

Во времена пандемии коронавируса, многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако, дата может измениться, в случае задержек препарата.

ФОТО: Из открытых источников

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", — прокомментировал Игорь Кузин.

Руководитель Центра также отметил использование комбинированного подхода к вакцинации — она будет проводиться и стационарно, и с помощью 400 мобильных групп.

Игорь Кузин рассказал о двух сценариях, которые будут использоваться при вакцинации. Люди смогут получить препарат в прививочных пунктах, районных или фельдшерских пунктах, работающих стационарно. Мобильные группы будут выезжать к месту работы или, непосредственно, обслуживания, включая отдельные районы.

Напомним, что ранее "Комментарии" писали, что вакцинация украинцев против коронавирусной инфекции будет проводиться в три этапа. Первыми препарат от COVID-19 получат медицинские работники, военнослужащие, находящиеся в зоне ООС, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых). Этот этап проведут, когда Украина получит вакцину в количестве, достаточном не более чем для 10% населения страны.





















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