В Минздраве назвали дату начала вакцинации

Язык
Coinspot 11.12.2020
BTC/USD
17995.46
ETH/USD
552.55
LTC/USD
73.00
НБУ 11.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Во времена пандемии коронавируса, многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако, дата может измениться, в случае задержек препарата.
ФОТО: Из открытых источников
Руководитель Центра также отметил использование комбинированного подхода к вакцинации — она будет проводиться и стационарно, и с помощью 400 мобильных групп.
Игорь Кузин рассказал о двух сценариях, которые будут использоваться при вакцинации. Люди смогут получить препарат в прививочных пунктах, районных или фельдшерских пунктах, работающих стационарно. Мобильные группы будут выезжать к месту работы или, непосредственно, обслуживания, включая отдельные районы.
Напомним, что ранее "Комментарии" писали, что вакцинация украинцев против коронавирусной инфекции будет проводиться в три этапа. Первыми препарат от COVID-19 получат медицинские работники, военнослужащие, находящиеся в зоне ООС, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых). Этот этап проведут, когда Украина получит вакцину в количестве, достаточном не более чем для 10% населения страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости