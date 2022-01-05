В конце января в Украине появятся новые ковид-сертификаты: кто их получит

В Украине стартует кампания по прививанию людей бустерными прививками от коронавируса. Следовательно, те, кто получит бустерную дозу может рассчитывать на новый ковид-сертификат. Но они появятся не раньше конца января. До того времени все, привитые бустерной дозой, могут использовать стандартный "зеленый" ковид-сертификат. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

COVID-сертификат. Фото: diia.gov.ua

Сразу после того, как будет сделана бустерная доза, нужно будет зайти в приложение "Дія", где оставить заявку на получение обновленного сертификата. В приложении появится графа, где можно будет указать о бустерной дозе. В Минздраве объясняют, по сути процедура получения ковид-сертификата после того, как вам сделали бустерную дозу, ничем не отличается от той процедуры, которую проходили те, кому делали первую и вторую прививку и нужно было оформлять стандартный сертификат.

Новый сертификат будет действовать на протяжении 270 дней. Также тем, кому сделают бустерную прививку, могут рассчитывать на получение сертификата международного образца. Он будет действителен в большинстве страна мира. Для получения международного ковид-сертификата нужно обратиться к своему семейному врачу.

Читайте также на портале "Комментарии" – ученые рассказали, почему болезнь COVID-19 не проходит бесследно и проблемы со здоровьем могут начаться намного позже. Также ученые рассказали, чем для человеческого организма может обернуться выработка так называемых антител, которые формируют естественную защиту организма от повторного заболевания коронавирусом.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!