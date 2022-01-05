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В конце января в Украине появятся новые ковид-сертификаты: кто их получит

Для того чтобы получить новый сертификат о вакцинации необходимо будет отправить запрос на портале или в приложении "Дія" после получения прививки

сегодня, 10:31
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине стартует кампания по прививанию людей бустерными прививками от коронавируса. Следовательно, те, кто получит бустерную дозу может рассчитывать на новый ковид-сертификат. Но они появятся не раньше конца января. До того времени все, привитые бустерной дозой, могут использовать стандартный "зеленый" ковид-сертификат. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В конце января в Украине появятся новые ковид-сертификаты: кто их получит

COVID-сертификат. Фото: diia.gov.ua

Сразу после того, как будет сделана бустерная доза, нужно будет зайти в приложение "Дія", где оставить заявку на получение обновленного сертификата. В приложении появится графа, где можно будет указать о бустерной дозе. В Минздраве объясняют, по сути процедура получения ковид-сертификата после того, как вам сделали бустерную дозу, ничем не отличается от той процедуры, которую проходили те, кому делали первую и вторую прививку и нужно было оформлять стандартный сертификат.

Новый сертификат будет действовать на протяжении 270 дней. Также тем, кому сделают бустерную прививку, могут рассчитывать на получение сертификата международного образца. Он будет действителен в большинстве страна мира. Для получения международного ковид-сертификата нужно обратиться к своему семейному врачу.

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Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/2036862076476887/?d=n
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