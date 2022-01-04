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Ученые рассказали, что оставляет COVID-19 в организме человека после выздоровления

Ученые из медицинского центра Седарс-Синай в США установили, что люди, ранее заразившиеся SARS-CoV-2, имеют широкий спектр антител в течение полугода после выздоровления.

сегодня, 14:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Организм может продуцировать почти полгода целый спектр антител с того момента, как человек выздоровел от коронавируса. Таким образом возникает тот самый природный иммунитет, который защищает человека от повторного заражения. Но есть и обратная сторона медали. Организм может вырабатывать аутоантитела, которые могут повреждать здоровые клетки и ткани. Таким образом может возникнуть аутоиммунное заболевание. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследование, которые опубликованы в журнале "Journal of Translational Medicine", пишет "Reuters".

Ученые рассказали, что оставляет COVID-19 в организме человека после выздоровления

Коронавирус. Фото из открытых источников

Научным методом уже ранее было доказано, что в среднем около 6 месяцев в организме человека, который перенес болезнь COVID-19 и выздоровел, сохраняются антитела, которые и есть естественной защитой организма от вируса. Таким людям не рекомендуется пока что прививаться от коронавируса. 

Ученые в ходе исследования сравнили образцы крови 177 людей, переболевших коронавирусом ранее с образцами крови еще до заболевания.

Как выяснилось, главным показателем стало то, что у всех участников исследования был повышен уровень аутоантител, что может привести к хроническому воспалению, повреждению суставов, кожи, нервной системы и прочим неприятностям. При этом примерно одинаково высокий уровень аутоантител был как у тех пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, так и у тех пациентов, которым пришлось обращаться за помощью к медработникам.

Также обратила на себя внимание еще одна особенность, уровень аутоантител был больше у мужчин, недели у женщин. Возможно, из-за того, что, как ранее было доказано, мужчины тяжелее переносят COVID-19.

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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/virus-leaves-antibodies-that-may-attack-healthy-tissues-b-cell-antibodies-2022-01-03/?fbclid=IwAR0GfT7344EkFv-il-IdvkEAUuzmyT_Y5iQnzYYONgC-qVSLh2DvL8kotoI
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