logo

BTC/USD

46375.16

ETH/USD

3766.49

LTC/USD

148.82

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Уникальная вакцина против COVID-19, которой нужно прививаться всего 1 раз: где она появилась
commentss НОВОСТИ Все новости

Уникальная вакцина против COVID-19, которой нужно прививаться всего 1 раз: где она появилась

В Японии заявляют, что разработали "пожизненную вакцину" против Covid-19

сегодня, 10:53
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ученые из Токийского института медицинских наук заявляют, что у них уже есть практически стопроцентная уверенность в том, что им удалось разработать вакцину против коронавируса, которая будет действовать на протяжении всей жизни. То есть, человеку нужно будет привиться всего один раз, чтобы быть защищенным от коронавируса на протяжении всей оставшейся жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Japan Times".

Уникальная вакцина против COVID-19, которой нужно прививаться всего 1 раз: где она появилась

Вакцинация. Фото из открытых источников

Издание отмечает, клинические исследования новой вакцины должны пройти в 2023 году. Те же препараты, которые есть сегодня дают человеческому организму лишь временную защиту и иммунитет, а для того, чтобы вновь появился барьер перед инфекцией – нужно повторно вакцинироваться. 

В Японии заявляют, что их препарат поможет не только наконец-то преодолеть пандемию, но и сэкономить средства, ведь не нужна спустя год, как сейчас, повторная вакцинация. 

Учёные не скрывают, что базой для их разработки стал препарат британского врача Эдварда Дженнера, который в 1796 году разработал вакцину от оспы. Поэтому в новой вакцине будет содержаться вирус коровьей оспы, который полностью безопасен для человеческого организма. 

Издание отмечает, что иммунитет будет сформирован уже спустя неделю после вакцинации и будет иметь самый мощный барьер со всех возможных препаратов. После вакцинации иммунитет не будет уменьшаться спустя некоторое время. 

Однокомпонентную вакцину успешно протестировали на мышах. Иммунитет у них держался не менее 20 месяцев. Также новую вакцину уже протестировали на приматах. У них сформирована защита от пневмонии. Что касается клинических исследований в следующем году, то в них примут участие от 150 до 200 добровольцев. Часть из них уже привита против коронавируса, а часть просто переболела этим вирусом. Если исследования пройдут успешно, то уже в 2024 году препарат может появиться в открытом доступе для прививания людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — вирус снова мутировал – обнаружен новый штамм COVID-19.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/29/national/science-health/one-shot-lifetime-covid-vaccine/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!