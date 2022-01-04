Уникальная вакцина против COVID-19, которой нужно прививаться всего 1 раз: где она появилась

Ученые из Токийского института медицинских наук заявляют, что у них уже есть практически стопроцентная уверенность в том, что им удалось разработать вакцину против коронавируса, которая будет действовать на протяжении всей жизни. То есть, человеку нужно будет привиться всего один раз, чтобы быть защищенным от коронавируса на протяжении всей оставшейся жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Japan Times".

Вакцинация. Фото из открытых источников

Издание отмечает, клинические исследования новой вакцины должны пройти в 2023 году. Те же препараты, которые есть сегодня дают человеческому организму лишь временную защиту и иммунитет, а для того, чтобы вновь появился барьер перед инфекцией – нужно повторно вакцинироваться.

В Японии заявляют, что их препарат поможет не только наконец-то преодолеть пандемию, но и сэкономить средства, ведь не нужна спустя год, как сейчас, повторная вакцинация.

Учёные не скрывают, что базой для их разработки стал препарат британского врача Эдварда Дженнера, который в 1796 году разработал вакцину от оспы. Поэтому в новой вакцине будет содержаться вирус коровьей оспы, который полностью безопасен для человеческого организма.

Издание отмечает, что иммунитет будет сформирован уже спустя неделю после вакцинации и будет иметь самый мощный барьер со всех возможных препаратов. После вакцинации иммунитет не будет уменьшаться спустя некоторое время.

Однокомпонентную вакцину успешно протестировали на мышах. Иммунитет у них держался не менее 20 месяцев. Также новую вакцину уже протестировали на приматах. У них сформирована защита от пневмонии. Что касается клинических исследований в следующем году, то в них примут участие от 150 до 200 добровольцев. Часть из них уже привита против коронавируса, а часть просто переболела этим вирусом. Если исследования пройдут успешно, то уже в 2024 году препарат может появиться в открытом доступе для прививания людей.

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