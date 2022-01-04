Вирус снова мутировал – обнаружен новый штамм COVID-19

Коронавирус начинает мутировать намного быстрее, чем это предполагалось ранее. Не успело человечество отойти от штамма "Дельта" и предпринимать попытки борьбы с очень быстрым штаммом "Омикрон", как на юге Франции зафиксировали новый штамм COVID-19. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "MedRxiv".

Коронавирус. Фото: mc-mk.com.ua

Новый штамм официально зарегистрирован как B.1.640.2. На сегодняшний день ученые подтвердили заболевание новым штаммом в 12 человек.

Портал отмечает, первый заболевший был обнаружен в середине ноября прошлого года – заболевание обнаружили у туриста, который вернулся из Камеруна. До того, как диагноз подтвердился человек не чувствовал серьезных проблем со здоровьем, были лишь легкие симптомы, которые характеры для сезонной простуды.

Мутация вируса распространяется в городе Форкалькье в Провансе. О том, какие последствия нового штамма и чем он опасен пока неизвестно, поскольку изучить его должным образом еще не удалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — медики и ученые США назвали главные симптомы нового штамма "Омикрон", которые не есть характерными для любого другого заболевания. Первым сигналом, что ваш организм одолевает именно "Омикрон" есть высыпания на коже, могут отмечаться белые пятна или посинение кожных покровов. Все это может свидетельствовать о нехватке кислорода в крови. Еще одним симптомом может быть отдышка, постоянные головные боли, тяжесть головы с утра, постоянное чувство невысыпания. Наблюдая все эти симптомы нужно не медлить и обращаться за помощью к медикам. Пытаться перенести болезнь на ногах – опасно для здоровья.





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