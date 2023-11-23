В Китае распространяется неустановленная "пневмония": реакция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на информацию из Китая о резком росте респираторных заболеваний. Требует дополнительной информации о ситуации и запросила результаты исследований распространения болезни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ВОЗ.

В Китае распространяется неустановленная "пневмония". Фото из открытых источников

13 ноября Китай сообщил, что в стране зафиксировано увеличение случаев респираторных заболеваний, вызывающих пневмонию. Китайские власти объяснили ситуацию тем, что это вызвано из-за отмены ограничений по COVID-19, а также распространением патогенов, вызывающих грипп и другие респираторные заболевания.

21 ноября СМИ сообщили о всплеске заболевания в детских больницах, переполненных больными детьми и имеющих "недиагностированную пневмонию". Таким образом, ВОЗ обратились в Китай с запросом о дополнительной клинической информации, а также с отчетом по лабораторным анализам из больниц, где находятся дети. ВОЗ также запросили у Китая информацию о последних тенденциях по циркуляции известных патогенов, в частности SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Большинство новых случаев инфицирования наблюдаются на севере Китая, где результаты значительно превышают средние показатели за последние три года. ВОЗ призвала китайцев соблюдать меры по снижению заражения респираторных заболеваний: оставаться дома во время болезни, регулярно мыть руки, держаться подальше от больных, носить при необходимости маски и прочее.

Напомним, что в декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые обнаружили вспышку коронавируса SARS-CoV-2, которая впоследствии разрослась до пандемии.

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