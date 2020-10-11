В каких областях Украины больницы «забиты» пациентами с COVID-19

Несмотря на то, что прирост заболеваемости коронавирусом, по сравнению с вчерашним днем, немного снизился, COVID-19 в Украине продолжает набирать обороты. По состоянию на 11 октября, зарегистрировано 4 768 новых случаев заражения. В некоторых областях страны сейчас напряженная ситуация с больничными койками, отведенными для пациентов с COVID-19.

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Глава Минздрава Максим Степанов сегодня провел брифинг, где рассказал самую важную информацию, касающуюся коронавируса. За прошлые сутки с диагнозом COVID-19 в больницы было госпитализировано 751 человека. Всего по Украине в медицинских учреждениях с коронавирусом и подозрением на заболевание, находятся 19 404 человека.

Критическая ситуация с больничными койками, отведенными для таких пациентов, возникла в Донецкой области, где загруженность больниц становит почти 91%, в Луганской области — 85,6%, а также Одесской — 81% и Харьковской — 70,4% областях.

Минздрав призывает украинцев беречь себя и соблюдать все условия карантина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины.





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