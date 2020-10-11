kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.10.2020

BTC/USD

11355.53

ETH/USD

372.85

LTC/USD

49.93

НБУ 11.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В каких областях Украины больницы «забиты» пациентами с COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В каких областях Украины больницы «забиты» пациентами с COVID-19

Ситуация в этих областях остается напряженной

сегодня, 14:45 comments636
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что прирост заболеваемости коронавирусом, по сравнению с вчерашним днем, немного снизился, COVID-19 в Украине продолжает набирать обороты. По состоянию на 11 октября, зарегистрировано 4 768 новых случаев заражения. В некоторых областях страны сейчас напряженная ситуация с больничными койками, отведенными для пациентов с COVID-19.

В каких областях Украины больницы «забиты» пациентами с COVID-19

pixabay

Глава Минздрава Максим Степанов сегодня провел брифинг, где рассказал самую важную информацию, касающуюся коронавируса. За прошлые сутки с диагнозом COVID-19 в больницы было госпитализировано 751 человека. Всего по Украине в медицинских учреждениях с коронавирусом и подозрением на заболевание, находятся 19 404 человека.

Критическая ситуация с больничными койками, отведенными для таких пациентов, возникла в Донецкой области, где загруженность больниц становит почти 91%, в Луганской области — 85,6%, а также Одесской — 81% и Харьковской — 70,4% областях.

Минздрав призывает украинцев беречь себя и соблюдать все условия карантина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ