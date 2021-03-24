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Главная Новости Общество медицина В Индии обнаружили новый штамм Covid-19 с двойной мутацией
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В Индии обнаружили новый штамм Covid-19 с двойной мутацией

Сейчас Индия занимает третье место в мире по числу пациентов с Covid-19

сегодня, 11:34
Автор:

Лиза Снисар

В Министерстве здравоохранения Индии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса Covid-19 с двойной мутацией. Пока неизвестно, связано ли это с ростом случаев коронавируса в стране. Об этом сообщает издание Reuters.

В Индии обнаружили новый штамм Covid-19 с двойной мутацией

Мутация коронавируса в Индии - фото из открытых источников

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах", — говорится в сообщении Минздрава.

Отметим, что количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058. Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу пациентов с Covid-19.

Напомним, что ранее Евросоюз принял решение с 24 марта ужесточить правила экспорта вакцины от коронавируса Covid-19. Отмечается, что измeнения не будут касаться пoставок препаратов в рaмках мeждународного мeханизма COVAX. Нововведения также сделают торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной". В частности, поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ВОЗ заявили, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от Covid-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах. В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии — более 27 млн доз вакцины Covishield.


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Источник: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-variant/india-reports-novel-coronavirus-variant-daily-deaths-at-years-high-idUSKBN2BG0TT
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 11:48

Это уже готовят общественное мнение к четвертой волне. И карантины, убивающие экономику будут продолжены.

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