В Европе зафиксировали первый случай хантавируса

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Татьяна Лозовенко
Первое инфицирование хантавирусом подтвердили в немецкой клинике "Шарите". Инфицированной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую отправили в госпиталь с почечной недостаточностью, как отметили в пресс-центре.
Фото: O-spide
Заражение девушки хантавирусом подтвердили и дополнительные исследования. Врачи отмечают, что это первое подтвержденное заражение непосредственно в Германии, а не "завезенный" случай.
По мнению специалистов, домашняя крыса была завезена из другой страны. Пациентка находится в отделении интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.
Ранее "Комментарии" сообщали, что врач озвучил опасную ошибку в лечении коронавируса: всем пациентам с коронавирусной болезнью не рекомендуется принимать антибиотики для снижения температуры. Почему, объяснил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава
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