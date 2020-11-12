kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

16052.83

ETH/USD

455.40

LTC/USD

58.74

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Европе зафиксировали первый случай хантавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе зафиксировали первый случай хантавируса

Девушка заразилась от домашней крысы

сегодня, 17:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Первое инфицирование хантавирусом подтвердили в немецкой клинике "Шарите". Инфицированной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую отправили в госпиталь с почечной недостаточностью, как отметили в пресс-центре.

В Европе зафиксировали первый случай хантавируса

Фото: O-spide

Заражение девушки хантавирусом подтвердили и дополнительные исследования. Врачи отмечают, что это первое подтвержденное заражение непосредственно в Германии, а не "завезенный" случай.

"Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в нашей стране", — сказал профессор Йорг Хофманн.

По мнению специалистов, домашняя крыса была завезена из другой страны. Пациентка находится в отделении интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.

Ранее "Комментарии" сообщали, что врач озвучил опасную ошибку в лечении коронавируса: всем пациентам с коронавирусной болезнью не рекомендуется принимать антибиотики для снижения температуры. Почему, объяснил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ