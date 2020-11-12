В Европе зафиксировали первый случай хантавируса

Первое инфицирование хантавирусом подтвердили в немецкой клинике "Шарите". Инфицированной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую отправили в госпиталь с почечной недостаточностью, как отметили в пресс-центре.

Фото: O-spide

Заражение девушки хантавирусом подтвердили и дополнительные исследования. Врачи отмечают, что это первое подтвержденное заражение непосредственно в Германии, а не "завезенный" случай.

"Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в нашей стране", — сказал профессор Йорг Хофманн.

По мнению специалистов, домашняя крыса была завезена из другой страны. Пациентка находится в отделении интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.

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