Ученые установили, что стремительное старение начинается в 44 года. Этот факт обратил на себя внимание гастроэнтеролога Вилла Булсевича, который поделился своими советами для здорового старения. В материале EatingWell он рассказал о своих привычках, которые помогают сохранять молодость тела и разума и помогают "обхитрить природу".

Старение

Итак, ученый назвал пять ключевых привычек, которые помогут отодвинуть старение.

Первая привычка – это прогулки на свежем воздухе с физическими упражнениями. Уилл Булсевич подчеркнул, что каждый день находит время для пребывания на природе. Утром он отправляется на прогулку, совмещая ее с легкими упражнениями. По словам врача, такие прогулки улучшают сон, снижают уровень стресса, повышают настроение и способствуют здоровью пищеварительной системы.

Вторая привычка – рацион, богатый клетчаткой. Эксперт подчеркнул, что для сохранения энергии и сытости гастроэнтеролог рекомендует потреблять больше фруктов, овощей, бобовых и семян. Исследования показывают, что регулярное употребление клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, способствуя долголетию.

Третья привычка – контроль за употреблением алкоголя. Врач отмечает, что алкоголь можно употреблять только умеренно, ведь чрезмерное употребление повышает риск сердечных заболеваний и рака. Умеренность – ключевой принцип для здоровья.

Четвертая привычка – ограничение времени в соцсетях. Булсевич советует уделять больше внимания общению в реальной жизни. По данным исследований, одиночество может повысить риск деменции на 31%. Вместе с тем взаимодействие с близкими улучшает психическое состояние. Врач также отмечает, что чрезмерное использование гаджетов оказывает негативное влияние на сон и вызывает стресс.

Пятая привычка – качественный сон. Как подчеркнул врач, здоровый сон – одна из основ долголетия. Лично он соблюдает режим: рано ложится спать, обеспечивает тьму и прохладу в спальне. Восемь часов сна способствуют поддержанию иммунитета, здоровью сердца и высокому уровню энергии. Недостаток сна, по его словам, усугубляет память, работоспособность и общее состояние организма.

Итак, подчеркивает врач, чтобы сохранить молодость необходимые прогулки, сбалансированная диета, умеренность в потреблении алкоголя, внимание к личному общению и качественный сон – это простые привычки, которые помогут замедлить процесс старения и поддержать здоровье на долгие годы.

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