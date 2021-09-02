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В ЕС пришли к единому выводу относительно реальной необходимости ревакцинации от COVID

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваемости дали разъяснения относительно реальных потребностей населения в бустерной вакцинации от коронавируса

сегодня, 14:22
Автор:

Лилия Боровая

В ЕС пришли к единому выводу относительно реальной необходимости ревакцинации от COVID

Ревакцинация от COVID, фото из открытых источников

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦКЗ) обнародовал технический отчет, в котором говорится об отсутствии срочной необходимости бустерной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает американская медиа-организация "Politico".

В ЕЦКЗ пришли к выводу, что утвержденные ВООЗ вакцины от COVID являются достаточно эффективными и обеспечивают надежную длительную защиту как от тяжелого течения коронавирусной болезни и смертности от нее, так и значительно предотвращают заражение вакцинированных лиц коронавирусом.

Исключение составляют лишь больные с иммунодефицитом, которые при первичной вакцинации нередко не получают надлежащий уровень защиты из-за особенности течения хронического заболевания.

По состоянию на сегодня, ввиду различных факторов, в основном экономических, среди стран мира наблюдается огромная разница между частью иммунизированного и непривитого населения. По подсчетам ЕЦКЗ, в странах Евросоюза вакцинировалось около 70% населения, в то время как в некоторых более бедных странах этот показатель не составляет и 3-5%. Поэтому Всемирная организация здравоохранения решила приостановить до конца сентября поставки бустерных доз антиковидной вакцины в состоятельные страны. По прогнозам ВООЗ, перераспределение ресурсов позволит обеспечить минимальный уровень вакцинации по миру хотя бы в 10%.

Однако, даже несмотря на рекомендации ВООЗ, США, Венгрия и Израиль активно прививают своих граждан третьими дозами антиковидной вакцины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по данным ВООЗ в последние две недели четко сохраняется тенденция роста смертности от коронавируса в европейских странах и странах Азии. На Балканах, Кавказе и в Центральной Азии также произошел резкий скачок общего уровня заболеваемости.


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Источник: https://www.politico.eu/article/eus-infectious-disease-agency-no-urgent-need-for-coronavirus-vaccine-booster-shots/
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