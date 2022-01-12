Украину ждет до 40 тысяч случаев коронавируса в сутки: врач озвучил неутешительный прогноз

По словам доктора медицинских наук, профессора Сергея Крамарева, новая коронавирусная волна может быть гораздо серьезней предыдущей, а количество инфицированных в сутки может вырасти до 40 тысяч. К слову, новый всплеск заболеваемости в стране прогнозируется в конце января. Об этом врач рассказал изданию OBOZREVATEL.

Украину ждет до 40 тысяч случаев коронавируса в сутки - фото из открытых источников

Специалист высказал мнение, что причинами новой волны ковида являются новогодние и рождественские праздники, а также появление мутации "Омикрон".

Крамарев привел в пример опыт других стран, где южноафриканская мутация уже стремительно распространилась, в частности США и Британию. Там, по словам врача, заболеваемость выросла в два-три раза по сравнению с предыдущими волнами. Потому специалист не исключает, что Украину также может ждать такая статистика.

Однако, отмечает профессор, украинцы тестируются не так массово, как жители указанных стран, поэтому цифры могут быть меньше.

"50 тысяч (новых случаев — ред.) в день – это вряд ли. 20 тысяч, может быть, 40 тысяч. Но это зависит от количества протестированных людей. Чем больше будет тестироваться, тем больше будет выявляться. Это сугубо техническая причина", — отметил Крамарев.

Врач отметил, что избежать новой волны коронавируса в Украине не удастся, поскольку "Омикрон" способен обойти и вакцинальные антитела, и антитела у тех, кто переболел. Однако следуя рекомендациям Министерства здравоохранения, количество пациентов с COVID-19 удастся снизить. Кроме того, Крамарев убежден, что государство должно жестко контролировать соблюдения гражданами всех требований карантина.

Ранее "Комментарии" писали, что замминистра здравоохранения Игоря Кузин сообщил, что новая коронавирусная волна ожидается в стране в конце января. По прогнозу Минздрава, она может продлиться до апреля.



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