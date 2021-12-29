Украинские беременные боятся вакцинироваться от коронавируса: основные причины

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
По данным Министерства здравоохранения Украины беременные женщины, заболевшие ковыдом, чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких. Они имеют на 70% более высокий риск умереть в результате этой болезни. Также коронавирус провоцирует преждевременные роды. Однако все эти доводы медиков все равно оставляют уровень вакцинации беременных в Украине на крайне низком уровне. Об этом сообщает BBC.
Беременные женщины в Украине боятся вакцинироваться от Covid-19. Фото из открытых источников
С началом вакцинальной кампании в Украине весной 2021 года Минздрав с осторожностью отнесся к вакцинации беременных. Медиков настораживало, что исследования на беременных не проводили. Однако опыты на крысах негативное влияние на беременность не зафиксировали. Тогда летом 2021 вакцинацию разрешили, однако только мРНК-вакцинами.
Однако, вакцинированных беременных в Украине очень мало. В отдельных женских консультациях – их только единицы. В качестве примера пункт для вакцинации беременных в Одессе. Его открыли в декабре и до сих пор не сделали ни одной прививки.
Между тем, по данным официальных источников за 10 месяцев 2021 года , коронавирусом заразились более 6 тысяч беременных женщин. Из них 51 умерла и ни одна не была вакцинирована.
Читайте также: Украинцы чрезмерно потребляют лимонады: нардеп рассказал, как с этим борются в мире
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости