Украинские беременные боятся вакцинироваться от коронавируса: основные причины

По данным Министерства здравоохранения Украины беременные женщины, заболевшие ковыдом, чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких. Они имеют на 70% более высокий риск умереть в результате этой болезни. Также коронавирус провоцирует преждевременные роды. Однако все эти доводы медиков все равно оставляют уровень вакцинации беременных в Украине на крайне низком уровне. Об этом сообщает BBC.

Беременные женщины в Украине боятся вакцинироваться от Covid-19. Фото из открытых источников

С началом вакцинальной кампании в Украине весной 2021 года Минздрав с осторожностью отнесся к вакцинации беременных. Медиков настораживало, что исследования на беременных не проводили. Однако опыты на крысах негативное влияние на беременность не зафиксировали. Тогда летом 2021 вакцинацию разрешили, однако только мРНК-вакцинами.

"Вакцинация во время беременности на любом сроке не оказывает негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус. Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем потенциальные риски," — заявляют в Минздраве.

Однако, вакцинированных беременных в Украине очень мало. В отдельных женских консультациях – их только единицы. В качестве примера пункт для вакцинации беременных в Одессе. Его открыли в декабре и до сих пор не сделали ни одной прививки.

"Этот антивакцинальный шлейф так устойчив, что мы не можем убедить беременных, даже несмотря на большое количество больных и умерших", — объясняет директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

Между тем, по данным официальных источников за 10 месяцев 2021 года , коронавирусом заразились более 6 тысяч беременных женщин. Из них 51 умерла и ни одна не была вакцинирована.

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