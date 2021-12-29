Украинцы чрезмерно потребляют лимонады: нардеп рассказал, как с этим борются в мире

В Украине растет уровень заболеваемости диабетом, фото из открытых источников

В Украине диабет выявляют у молодых людей, а причиной может быть чрезмерное потребление сладких напитков. Об этом написал председатель комитета по здоровью нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, было проведено немало исследований пищевых привычек украинцев. Согласно данным, треть детей употребляет лимонады и пакетированные соки. В течение последних пяти лет наблюдается прирост заболеваемости диабетом среди детей школьного и дошкольного возраста.



Потому нардеп предложил собраться депутатам с экспертами, диетологами, педагогами и представителями родительских организаций для обсуждения темы потребления детьми сладких напитков. В частности, комитет должен стать площадкой для принятия решений по предотвращению чрезмерного потребления этих напитков.



В мире, по словам Радуцкого, правительства устанавливают налоги на сладкие газированные напитки. Всего таких стран 65. Например, в Израиле за лимонад, где более 5 граммов сахара на 100 грамм продукта налог будет составлять 0,3 евро.

ВОЗ одобряет "сахарные налоги", то есть увеличение цены на сладкие напитки. В 65 вышеупомянутых странах средства от "сахарного акциза" отправляют на финансирование медицины. Налоги заставляют и производителей добавлять меньше сахара в напитки, и покупателей находить альтернативы лимонадам. Впрочем, в Германии все же ведутся дискуссии относительно налога на напитки, чтоб увеличивать цену и на другие сладости, потребляемые гражданами. Там стараются решать проблему комплексно.

Нардеп напомнил, что в лимонадах содержатся подсластители, консерванты, красители, ароматизаторы. А сахар из газированных напитков может вызвать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, печень. Помимо диабета чрезмерное употребление сладкого может вызвать нарушение работы сердца и желудочно-кишечного тракта.

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