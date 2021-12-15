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Украинцы не спешат повторно вакцинироваться: в Минздраве призывают людей одуматься

В Министерстве здравоохранения призывают людей прийти и вакцинироваться повторно

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине далеко не все ответственно относятся к прививкам против коронавируса, полагая, что можно обойти полный курс вакцинации. Именно поэтому на сегодняшний день около 110 тысяч человек, когда пришло время, не сделали вторую прививку от коронавируса, что не гарантирует надежную защиту и образование иммунитета. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина.

Украинцы не спешат повторно вакцинироваться: в Минздраве призывают людей одуматься

Вакцинация. Фото из открытых источников

Главный санврач отметил, что сейчас перед каждым в Украине стоит одна задача – защитить не только себя, но и тех, кто нас окружает. В этой связи не может не беспокоить огромное количество украинцев, которое сегодня равно 110 тысячам, которые по тем или иным причинам не явились в пункты вакцинации для второго укола против коронавируса. 

"Призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", – отметил Игорь Кузин.

Он проинформировал, что тем, кто привился первой дозой вакцины Pfizer допускается интервал перерыва в 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней. Медики рекомендуют прививаться в срок. В противном случае получить надежный иммунитет будет проблематично.

По тем данным, которыми оперирует Минздрав, у привитых одной дозой вакцины людей в 5 раз выше риск заразиться коронавирусом и в 19 раз выше риск получить осложнения или умереть, чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации. 

Читайте также на портале "Комментарии" — британские ученые пришли к выводу, что те вакцины против COVID-19, которые сегодня есть в мире, не могут на 100% гарантировать стойкость иммунитета к мутирующему штамму коронавируса "Омикрон". При этом ученые обращают внимание, что это только лишь первоочередные данные исследования, которые не могут точно говорить о выводах.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/blizko-110-tisjach-ukrainciv-vchasno-ne-zrobili-druge-scheplennja-proti-covid-19-%e2%80%93-igor-kuzin-
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