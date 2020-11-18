Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус: цена "закупки" поражает

Власти Украины приняли решение по закупке 6 миллионов экспресс-тестов на определение вируса COVID-19 в организме человека. На их закупку из бюджета будет выделен 1 миллиард гривен – именно такую сумму одобрил Комитет Парламента по вопросам бюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что тесты для диагностики коронавируса получат врачи семейной медицины и мобильные бригады скорой помощи. По словам премьера, наличие таких тестов даст возможность быстрой и дополнительной диагностики заболевания.

Также, по информации Шмыгаля, еще 900 млн грн государство выделит на дополнительное обеспечение кислородом стационаров по всей Украине. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении денег на обустройство мобильных госпиталей для коронавирусных больных.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, когда эта волна пандемии коронавируса в Украине пойдет на спад. В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием для достижения положительного результата в эпидемиологической обстановке по Украине является карантин выходного дня. Он поможет удерживать уровень заболевших на цифре 11-12 тысяч, а в дальнейшем и снизить это количество.









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