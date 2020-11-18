kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

17875.64

ETH/USD

475.01

LTC/USD

71.09

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус: цена "закупки" поражает
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус: цена "закупки" поражает

Парламент одобрил решение правительства

сегодня, 16:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

Власти Украины приняли решение по закупке 6 миллионов экспресс-тестов на определение вируса COVID-19 в организме человека. На их закупку из бюджета будет выделен 1 миллиард гривен – именно такую сумму одобрил Комитет Парламента по вопросам бюджета. 

Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус: цена "закупки" поражает

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что тесты для диагностики коронавируса получат врачи семейной медицины и мобильные бригады скорой помощи. По словам премьера, наличие таких тестов даст возможность быстрой и дополнительной диагностики заболевания. 

Также, по информации Шмыгаля, еще 900 млн грн государство выделит на дополнительное обеспечение кислородом стационаров по всей Украине. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении денег на обустройство мобильных госпиталей для коронавирусных больных.


Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, когда эта волна пандемии коронавируса в Украине пойдет на спад. В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием для достижения положительного результата в эпидемиологической обстановке по Украине является карантин выходного дня. Он поможет удерживать уровень заболевших на цифре 11-12 тысяч, а в дальнейшем и снизить это количество.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/638
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ