Украина стоит на пороге новой эпидемии

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
20666.94
ETH/USD
621.26
LTC/USD
89.53
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.13
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции,
показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ не только не спадает, а
наоборот идет на увеличение. Так, в этом сезоне статистика заболеваемых
увеличилась на 10,1% больше аналогичного периода прошлого года.
ФОТО: Из открытых источников
За последние три месяца около
5% украинцев переболело гриппом, в больницу попали более 1%, в том числе около 11 000 тысяч детей в
возрасте до 17 лет.
В стране зафиксировано спорадическое географическое
распространение гриппа. К счастью, смертельного исхода от
гриппа не зафиксировано.
В декабре гриппом заболело около 190 000 человек, из
них более 40,% – дети в возрасте до 17 лет.
Отметим, организм человека ослаб, из-за этого он может легко подхватить вирус гриппа. В этом
сезоне медики заявили, что грипп делится на четыре категории, которые
мутировали в новые штаммы. В сочетании с COVID-19 это может привести к
серьезным осложнениям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости