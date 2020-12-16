Украина стоит на пороге новой эпидемии

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ не только не спадает, а наоборот идет на увеличение. Так, в этом сезоне статистика заболеваемых увеличилась на 10,1% больше аналогичного периода прошлого года.

ФОТО: Из открытых источников

За последние три месяца около 5% украинцев переболело гриппом, в больницу попали более 1%, в том числе около 11 000 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа. К счастью, смертельного исхода от гриппа не зафиксировано.

В декабре гриппом заболело около 190 000 человек, из них более 40,% – дети в возрасте до 17 лет.

Отметим, организм человека ослаб, из-за этого он может легко подхватить вирус гриппа. В этом сезоне медики заявили, что грипп делится на четыре категории, которые мутировали в новые штаммы. В сочетании с COVID-19 это может привести к серьезным осложнениям.

Напомним, "Комментарии" писали, что с 23 ноября до конца месяца гриппом заболело неделю почти 200 тысяч человек, из них более 35% — дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. "Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 000 населения, что на 8,6% больше эпидемического порога по Украине", — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе показатель заболеваемости этого года выше предыдущего. Сообщений о летальных случаях на данный момент неизвестно. За прошедшую неделю против гриппа вакцинировано более 17 тысяч человек. С начала сезона заболеваемости против гриппа вакцинировано более 100 человек.





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