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Украина стоит на пороге новой эпидемии

В новом эпидемиологическом сезоне интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% больше аналогичного периода прошлого года

сегодня, 20:40
Автор:

Ольга Чародий

Несмотря на  пандемию коронавирусной  инфекции,  показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ не только  не спадает, а  наоборот идет на увеличение. Так, в этом сезоне статистика заболеваемых увеличилась на 10,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Украина стоит на пороге новой эпидемии

ФОТО: Из открытых источников

За последние три месяца около  5% украинцев переболело гриппом, в больницу попали более 1%,  в том числе около 11 000 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа. К счастью, смертельного исхода  от  гриппа не зафиксировано.

В декабре  гриппом заболело около 190 000 человек, из них более 40,% – дети в возрасте до 17 лет.

Отметим,  организм человека  ослаб, из-за этого  он может легко подхватить вирус гриппа. В этом сезоне медики заявили, что грипп делится на четыре категории, которые мутировали в новые штаммы. В сочетании с COVID-19 это может привести к серьезным осложнениям.

  Напомним, "Комментарии" писали, что  с 23 ноября  до конца месяца гриппом заболело неделю почти 200 тысяч человек, из них более 35% — дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. "Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 000 населения, что на 8,6% больше эпидемического порога по Украине", — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе показатель  заболеваемости этого года выше предыдущего. Сообщений о летальных случаях на данный момент неизвестно. За прошедшую неделю против гриппа вакцинировано более 17 тысяч человек. С начала сезона заболеваемости против гриппа вакцинировано более 100  человек.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grvi-ta-grip-za-07%e2%80%9313122020-roku
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