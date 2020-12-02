Грипп в Украине: за неделю почти 200 тысяч больных

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Ольга Чародий
С 23 ноября до конца месяца гриппом заболело неделю почти 200 тысяч человек, из них более 35% — дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото из открытых источников
"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 000 населения, что на 8,6% больше эпидемического порога по Украине", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе показатель заболеваемости этого года выше предыдущего. Сообщений о летальных случаях на данный момент неизвестно.
За прошедшую неделю против гриппа вакцинировано более 17 тысяч человек. С начала сезона заболеваемости против гриппа вакцинировано более 100 человек.
Всего с начала эпидемического сезона с сентября по конец ноября этого года переболели более 3% населения страны; госпитализированы 1,5% заболевших человек, из них более 7000 — дети до 17 лет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что грипп является респираторной инфекцией носа, горла, а иногда и легких, вызванный любым из трех штаммов вирусов гриппа — A, B или C. Вызывает тяжелый кашель и повышение температуры. Заболевание особо распространено в период с ноября по март. Издание привело несколько примеров, что нужно делать, если вы заболели гриппом, а в семье есть маленький ребенок.
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