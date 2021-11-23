Украина постепенно достигает целей ВОЗ по уровню вакцинации от COVID-19 – Ляшко

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Елена Бурдейная
Министр здравоохранения рассказал о состоянии вакцинации от COVID-19 в Украине, о возможных сочетаниях вакцин антиковидных и других противоинфекционных. Об этом он сообщил на очередном брифинге.
Центр вакцинации в Черкассах - иллюстративная фотография с сайта городского совета
Виктор Ляшко сообщил, что страна постепенно приближается к цели ВОЗ – 40% привитых полным курсом к концу года. По данным Минздрава, с начала эпидемии 67% взрослого населения страны — т. е. почти 23 млн — привиты одной или двумя дозами. Министр отмечает, что в течение вакцинационной кампании провели более половины из указанных прививок – 12,9 млн чел., а прошли полный курс – около 24% всего населения страны или почти 30% взрослого населения (10 млн чел.).
Чиновник сообщает:
Также он напоминает:
Если человек получил прививку от другой инфекционной болезни, вакцинацию от COVID-19 можно отложить на 14 дней, говорит министр. Но сочетать с инактивированной вакциной от гриппа – можно, только вводить препараты в разные руки. Относительно сочетания различных вакцин между собой Ляшко напоминает рекомендации национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике:
Издание "Комментарии" сообщает, что по состоянию на 23 ноября 2021 г. в Украине за минувшие сутки выявлено 12729 новых случаев COVID-19, умерло – 720 человек.
Статью о новых протоколах лечения коронавируса можно прочитать по ссылке.
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