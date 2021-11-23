Украина постепенно достигает целей ВОЗ по уровню вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Министр здравоохранения рассказал о состоянии вакцинации от COVID-19 в Украине, о возможных сочетаниях вакцин антиковидных и других противоинфекционных. Об этом он сообщил на очередном брифинге.

Центр вакцинации в Черкассах - иллюстративная фотография с сайта городского совета

Виктор Ляшко сообщил, что страна постепенно приближается к цели ВОЗ – 40% привитых полным курсом к концу года. По данным Минздрава, с начала эпидемии 67% взрослого населения страны — т. е. почти 23 млн — привиты одной или двумя дозами. Министр отмечает, что в течение вакцинационной кампании провели более половины из указанных прививок – 12,9 млн чел., а прошли полный курс – около 24% всего населения страны или почти 30% взрослого населения (10 млн чел.).

Чиновник сообщает:

"По состоянию на сегодня в ноябре уже сделано большее число прививок, чем в каждом из месяцев до этого: почти 5 миллионов доз антиковидных вакцин".

Также он напоминает:

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от COVID-19 даже если вы уже переболели. Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и неизвестно сколько естественный иммунитет будет защищать вас. Одно из исследований центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки показывает , что не вакцинированные люди, перенесшие covid-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID -19 снова, чем вакцинированная".

Если человек получил прививку от другой инфекционной болезни, вакцинацию от COVID-19 можно отложить на 14 дней, говорит министр. Но сочетать с инактивированной вакциной от гриппа – можно, только вводить препараты в разные руки. Относительно сочетания различных вакцин между собой Ляшко напоминает рекомендации национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике:

"Мы позволили совмещать мрнк-вакцины [модерна, пфайзер – ред.]. То есть если первая прививка сделана модерной, то вторая – пфайзер, или наоборот. Если первая доза астразенека [векторная — ред], то для второй можно использовать уже мрнк-вакцину : или модерна, или пфайзер. Смешивание других типов вакцин сейчас пока не предусмотрено: то есть после коронавак [инактивированная – ред.] колоть модерной или пфайзер пока не рекомендуется".

Издание "Комментарии" сообщает, что по состоянию на 23 ноября 2021 г. в Украине за минувшие сутки выявлено 12729 новых случаев COVID-19, умерло – 720 человек.

Статью о новых протоколах лечения коронавируса можно прочитать по ссылке.

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