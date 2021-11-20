logo

BTC/USD

58543.91

ETH/USD

4281.69

LTC/USD

221.94

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Если сатурация выше 92 - вас не госпитализируют: врач рассказала о новых протоколах по COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Если сатурация выше 92 - вас не госпитализируют: врач рассказала о новых протоколах по COVID-19

Вирус COVID-19 постоянно мутирует, а потому предугадать, как он будет вести себя в очередную волну пандемии – очень сложно

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во время последней вспышки заболевания коронавирусом значительно увеличилось количество тех пациентов, которые оказались зависимы от дополнительной подачи кислорода. Реанимации оказались просто переполнены. Медики связывают это с мутацией коронавируса. Теперь он стал еще более опасным. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказала главный врач Киевской 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан.

Если сатурация выше 92 - вас не госпитализируют: врач рассказала о новых протоколах по COVID-19

Больница. Фото из открытых источников

Она отметила, по новых протоколах лечения COVID-19 человека даже не будут госпитализировать, если у него среднее степень тяжести течения заболевания. Ему предложат лечиться в домашних условиях. Это связано с огромным наплывом больных, которые зависят от подачи кислорода. 

Татьяна Мостепан добавила, ранее, независимо от уровня сатурации человека могли госпитализировать, если у него было такое желание и он волновался за свою жизнь и здоровье. Теперь же, если у человека уровень сатурации не ниже 92, то он, согласно протоколу лечения, не должен госпитализироваться. Это средняя степень тяжести, которая лечится дома и нет необходимости находиться под присмотром медиков в больнице.

Доктор отметила, что осенняя волна COVID-19 оказалась "очень страшной", был большой наплыв в стационары. Самое главное, почеркнула Татьяна Мостепан, это то, что до сих пор нет лекарств против коронавируса. Потому альтернативы вакцинации для выработки коллективного иммунитета по-прежнему нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — бустерные дозы вакцинации: глава Минздрава Ляшко рассказал, когда этот вопрос поднимут в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid.obozrevatel.com/vrach-o-vspleske-covid-19-v-ukraine-eta-volna-ochen-strashna-dlya-nas-virus-mutiruet.htm?_gl=1*1eyb6g6*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNzM4NzI0OS4zNjIuMS4xNjM3Mzg3MjQ5LjA.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!