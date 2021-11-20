Если сатурация выше 92 - вас не госпитализируют: врач рассказала о новых протоколах по COVID-19

Во время последней вспышки заболевания коронавирусом значительно увеличилось количество тех пациентов, которые оказались зависимы от дополнительной подачи кислорода. Реанимации оказались просто переполнены. Медики связывают это с мутацией коронавируса. Теперь он стал еще более опасным. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказала главный врач Киевской 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан.

Больница. Фото из открытых источников

Она отметила, по новых протоколах лечения COVID-19 человека даже не будут госпитализировать, если у него среднее степень тяжести течения заболевания. Ему предложат лечиться в домашних условиях. Это связано с огромным наплывом больных, которые зависят от подачи кислорода.

Татьяна Мостепан добавила, ранее, независимо от уровня сатурации человека могли госпитализировать, если у него было такое желание и он волновался за свою жизнь и здоровье. Теперь же, если у человека уровень сатурации не ниже 92, то он, согласно протоколу лечения, не должен госпитализироваться. Это средняя степень тяжести, которая лечится дома и нет необходимости находиться под присмотром медиков в больнице.

Доктор отметила, что осенняя волна COVID-19 оказалась "очень страшной", был большой наплыв в стационары. Самое главное, почеркнула Татьяна Мостепан, это то, что до сих пор нет лекарств против коронавируса. Потому альтернативы вакцинации для выработки коллективного иммунитета по-прежнему нет.

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