Украина получила от Германии подарок - 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

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Корж Антон
Вакцина AstraZeneca / Twitter посольства Германии
Накануне визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев Германия сделала Украине подарок — безвозмездно передала ей 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca. Препараты прибыли в Киев вечером 21 августа, сообщает посольство Германии в Украине.
Украина стала первой страной, которая получила вакцины от Германии на основе предварительной договоренности об этой поставке. При этом препараты передавала лично посол Германии, а принимал их министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса жизненно необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".
Тем временем стало известно, что антикоронавирусная вакцина CoronaVac, производимая китайской компанией Sinovac Biotech, обладает очень опасными побочными эффектами. В частности, у некоторых вакцинированных может развиться паралич лицевого нерва.
До этого министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцам планирует обеспечить доступ к вакцинации даже в праздничные дни, так как она защищает от смерти при заболевании опасным дельта-штаммом коронавируса, и рассказал, каким образом будет реализован этот доступ.
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