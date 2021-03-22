Украина переходит ко второму этапу вакцинации: кому будут делать прививки и когда

В Министерстве здравоохранения сообщили о начале второго этапа вакцинации. Прививки будут делать людям от восьмидесяти лет.

Вакцинация в Украине: Минздрав рассказал подробности о втором этапе прививок. Фото: unian.net

Вакцинацию этой группы населения планируют начать в конце этого месяца — 29-30 марта.

Однако, чтобы получить прививку, людям, старше восьмидесяти лет необходимо записаться в очередь. Сделать это можно несколькими способами: через приложение "Действие", контакт-центр Минздрава или семейных врачей.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что начало следующих этапов вакцинации и привлечение большего количества групп населения сможет расширить и ускорить процесс вакцинации.

Стоит отметить, что в Украине всего в 0,5 процента граждан, которые сделали прививку, наблюдаются незначительные побочные эффекты и ухудшение здоровья. Получается, что с 108 310 вакцинированных лиц в 541 человека наблюдаются незначительные побочные эффекты — головная боль, тошнота, опухоль места, где сделали прививку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что недавно в Украине обнаружили необычную мутацию коронавируса. Новый штамм действует на организм более жестко — вызывает тяжелые и длительные формы заболевания, а также дает иную реакцию на привычную терапию. Однако может ли мутация повлиять на эффективность вакцины от коронавируса? Об этом рассказала известный украинский инфекционист Ольга Голубовская. Ее мнению можно прочитать в нашем материале.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщал, через какое время у вакцинированных появляется иммунитет к коронавирусу. Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.





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