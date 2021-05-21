Украина окончательно отказалась от российской вакцины «Спутник V»: причина

На днях в Минздраве "похвастались" тем, что украинские медики сделали уже более миллиона прививок от коронавируса. Однако вакцинация в нашей стране все равно обещает желать лучшего, в т.ч. по количеству имеющейся вакцины. Некоторые люди считают, что можно было бы использовать препарат российского производства, однако власти отказались от этой идеи. Как сообщает "Укринформ", 21 мая глава правительства окончательно подтвердил эту позицию.



Украина окончательно отказалась от российской вакцины. Фото из открытых источников

По словам Дениса Шмыгаля, украинцев будут вакцинировать препаратами, полученными благодаря сотрудничеству с другими иностранными странами. Наделавшую же немало шума российскую "Спутник V" правительство закупать не собирается.

Как и раньше, Шмыгаль отметил сразу несколько моментов, которые влияют на подобное решение. Самым главным он считает то, что сотрудничать, пусть даже и в медицинском плане, с государством, ведущим войну на территории Украины, не предоставляется возможным.

Также, по словам премьер-министра, препарат российского производства все еще не прошел все необходимые исследования, как некоторые иные вакцины из других стран. Также Шмыгаль отметил, что официальных данных от иностранных исследователей об эффективности "Спутника V" и других схожих препаратов из РФ все еще нет.

Именно поэтому, подчеркнул чиновник, Украина занимается закупкой противоковидной вакцины у фирм, которые подтвердили безопасность своего товара, и демонстрируют высокий процент защиты человека от коронавируса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Польше планируют организовать пункты вакцинации для приезжающих из других стран наемных работников. В эту категорию, разумеется, попадают и украинские граждане. Какие риски и какие плюсы подобной инициативы видят эксперты, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, сколько денег на борьбу с COVID-19 запланировали потратить в украинском правительстве. Мы детально объяснили, на что именно собираются выделить финансы и в каком размере.

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