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Стало известно, сколько денег потратит Украина на вакцины от COVID-19

В Верховной Раде заслушали доклад премьер-министра по темпам вакцинации и о закупке вакцин от коронавируса

сегодня, 14:26
Автор:

Наталья Некрасова

Украина имеет договоренности с производителями на поставку 34 млн доз вакцин от COVID-19, еще 8 млн доз препаратов должны поступить в страну в рамках международной инициативы COVAX. Об этом во время своего выступления в парламенте рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

Стало известно, сколько денег потратит Украина на вакцины от COVID-19

Вакцинация в Украине. Фото: zoloto.city

До конца года в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 большинство взрослых украинцев. За деньги госбюджета бесплатно сделают прививки 40% населения, отметил премьер-министр. На это в Украине выделили 10 млрд грн. Еще 140 млн долл. на вакцинацию Украина получит от Всемирного банка (90 млн долл.) и Европейского инвестиционного банка (50 млн долл.), проинформировал Шмыгаль.

Совместно с международной инициативой COVAX и от поставщиков Украина получит:

— 21,2 млн доз Pfizer;

— 10 млн доз Novavax;

— более 10 млн доз AstraZeneca;

— почти 2 млн доз Sinovac.

Последний опрос ЮНИСЕФ показал, что 63% украинцев планируют прививаться от коронавируса, отметил глава правительства. В начале года желающих было не более 40%. Сейчас в Украину доставлено всего 2,5 млн доз вакцин.

По данным Минздрава, за 20 мая в Украине вакцинировали от COVID-19 более 18 тыс. человек, всего с начала вакцинации — более 971 тыс. В лист ожидания прививок от коронавируса записались почти 578 тыс. украинцев. 

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. От него ожидают новых подходов в медицине и борьбе с пандемией коронавируса. Ляшко возглавил Минздрав вместо уволенного Максима Степанова. Власть была недовольна темпами вакцинации в Украине, однако впоследствии выяснилось, что настоящая причина увольнения Степанова - дестабилизация работы правительства.


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