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Украина дополнительно закупит более 1 млн COVID-тестов

В рамках нового соглашения Министерства здравоохранения и UNICEF Ukraine Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

сегодня, 21:50
Автор:

Ольга Чародий

Украина в  рамках сотрудничества с UNICEF Ukraine решила приобрести  более 1 млн ПЦР-тестов для диагностики у населения коронавирусной инфекции. В связи с ожидаемых  всплеском  коронавирусной  инфекции в Украине после  новогодних и рождественских праздников, Минздрав решил подготовиться.

Украина дополнительно закупит более 1 млн COVID-тестов

ФОТО: Из открытых источников

 "Мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", — сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Данные  тесты можно пройти лабораторных центрах всех  регионов страны. Отметим, соответствующее соглашение между Минздравом и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сообщает пресс-служба Минздрава.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что Результаты исследований наличия антител к коронавирусу в организме людей, которые провели в большинстве стран, показали, что люди все равно остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. Он добавил, что проведенное исследование является очень важным для борьбы с этим заболеванием.  Глава ВОЗ акцентировал внимание на том, что понимание того, как распространяется вирус и сколько людей могли заразиться, даст возможность быстрее найти решение этой проблемы. 


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/ukraina-dodatkovo-zakupit-12-miljona-testiv-dlja-diagnostiki-koronavirusnoi
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