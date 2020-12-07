Украина дополнительно закупит более 1 млн COVID-тестов

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Ольга Чародий
Украина в рамках сотрудничества с UNICEF Ukraine решила приобрести более 1 млн ПЦР-тестов для диагностики у населения коронавирусной инфекции. В связи с ожидаемых всплеском коронавирусной инфекции в Украине после новогодних и рождественских праздников, Минздрав решил подготовиться.
ФОТО: Из открытых источников
Данные тесты можно пройти лабораторных центрах всех регионов страны. Отметим, соответствующее соглашение между Минздравом и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сообщает пресс-служба Минздрава.
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