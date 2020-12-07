Украина дополнительно закупит более 1 млн COVID-тестов

Украина в рамках сотрудничества с UNICEF Ukraine решила приобрести более 1 млн ПЦР-тестов для диагностики у населения коронавирусной инфекции. В связи с ожидаемых всплеском коронавирусной инфекции в Украине после новогодних и рождественских праздников, Минздрав решил подготовиться.

ФОТО: Из открытых источников

" Мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", — сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Данные тесты можно пройти лабораторных центрах всех регионов страны. Отметим, соответствующее соглашение между Минздравом и UNICEF Ukraine было подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, "Комментарии" писали, что Результаты исследований наличия антител к коронавирусу в организме людей, которые провели в большинстве стран, показали, что люди все равно остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. Он добавил, что проведенное исследование является очень важным для борьбы с этим заболеванием. Глава ВОЗ акцентировал внимание на том, что понимание того, как распространяется вирус и сколько людей могли заразиться, даст возможность быстрее найти решение этой проблемы.

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